Идеально после застолья: рецепт куриного супа с плавленым творогом за 20 минут

Этот суп – настоящий подарок для любителей сытных и вкусных супов. Он густой, насыщенный и имеет нежный сливочный вкус. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Картофель – 3 шт.

Куриное филе – 1 шт.

Рис – 100 г

Лавровый лист – 2 шт.

Соль – по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Масло растительное - 30 мл

Плавленый творог - 70 г

Зелень – 20 г

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Приготовление:

Овощи почистите, помойте и нарежьте кусочками. В кипящую подсоленную воду положите лук, морковь, лавровые листья и картофель. Доведите до кипения и варите на среднем огне до полуготовности овощей. Куриное филе помойте, порежьте кубиками, посолите, поперчите и обжарьте на масле до румяности, периодически помешивая. Тем временем в кипящий суп положите промытый рис и варите до его готовности. За несколько минут до готовности добавьте в суп нарезанные кусочки сыра и обжаренную курятину. Подавайте готовый суп, посыпав измельченной зеленью.

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