Идеально зеркальная шоколадная глазурь на воде: хитрости приготовления

Шоколадная глазурь часто используется для покрытия тортов и пирожных. Готовить его очень просто, если найти кулинарные секреты.

Издание Recipetineats сообщило, как приготовить идеальную зеркальную шоколадную глазурь только на воде. Этот метод воспроизводит эффект голограммы на вашем любимом торте или пирожном. А главное — он не нуждается в сложных ингредиентах или запутанных процессах приготовления.

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Глазурь идеально подойдет для оформления любых десертов, ведь ее состав и процесс приготовления понятны даже начинающим. Она придаст вашим кулинарным шедеврам неповторимый блеск и отличный вкус.

Ингредиенты:

3 ст. л. какао;

6 ст. л. сахара;

6-8 ст. л. воды;

1 ст. л. масла;

0,5 ст. л. коньяка.

Процесс приготовления:

Какао смешайте с сахаром, постепенно добавьте воды комнатной температуры и перемешайте. Разогрейте полученную массу на самом маленьком огне, постоянно помешивая. Глазурь не должна кипеть.

Добавьте масло и коньяк, который обеспечит отличную цепкость и вкус. Проверьте готовность глазури, капнув небольшую каплю на ложку. Она должна стекать равномерно и держаться объемной каплей.

Нанесите немного остывшую глазурь на торт или пирожное. Сразу распределите глазурь лопаткой, так как она быстро застывает. Отправьте в холодильник на ночь.

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