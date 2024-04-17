Идеальное тесто для домашних пирожков: быстрый рецепт

ТЕСТО

Для домашних пирожков

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400г молока

40г яйця

50г цукор

25-30г свіжих дріжджів

75г масла

75г олії

660-700г борошна

6г сіль

У тепле молоко НЕ ГАРЯЧЕ! додати цукор, перемішане виделкою яйце, дріжджі, перемішайте і дайте постояти 15 хвилин (накрийте ємність рушником). Коли дріжджі стануть активними - на поверхні з’явиться піна.

Вмішати борошно - додавайте не все відразу. У мене тісто взяло 660г (Zernari селект)

Сіль додаємо в борошно

Залиште тісто в мисці, під плівкою або рушником в теплому місці підійти, в мене на це пішла приблизно 1 година. На кухні має бути тепло!

Тепле місце може бути, наприклад, мікрохвильовка з чашкою кипʼятку.

Можна те ж саме робити у вимкненій духовці.

Підглядайте на тісто, якщо підійшло швидше приступаємо до наступного етапу.

Окремо розігрійте в сотейнику масло та олію, просто поки суміш не стане приємно теплою.

Вмішайте масло в тісто ще в мисці, а потім добре вимішайте тісто руками на столі, поверніть в миску під плівку ще на 30 хвилин в тепле місце.

Готове тісто я розкидав на 26 шматочків по 50г.

Ви можете робити і просто "на око".

Згорнув "кульки" з тіста, розплющив їх долонею. Зверху поклав начинку.

Я робив сир та окремо вишню прогріту з цукром та крохмалем

Сформував вироби, згорнув наче вареник, заліпив краї, поклав швом до низу.

Поставив підійти хвилин 40 у теплому місці або під рушником.

Змастив ще яйцем (можна додати ще трішечки молока і цукру для кольору)

Випікав при температурі 200 -210 градусів 10-11 хвилин.

Дивіться за температурою, бо кожна духовка трохи по-своєму працює, може вам треба буде вище трохи.

Дріжджі заміна сухих на свіжі 1: 3 і навпаки.

Зберігайте рецепт.

Обіймаю.