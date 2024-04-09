Идеальное тесто с первого раза: раскрываем рецепт пасхального краффина

На Пасху кроме куличей можно приготовить краффины, отличающиеся своей рыхлостью и сладким вкусом.

Пасхальный краффин получается очень вкусным и нежным, а тесто по этому рецепту будет идеальным с первого раза, уверяет автор канала "Вкусная страница".

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Составляющие:

молоко теплое – 300 мл

дрожжи сухие – 1 ст. кровати

яйца – 2 шт. (+1 желток)

сахар – 150 г

ванильный сахар – 1 пакетик

соль - 1 щепотка

сливочное масло – 100 г

мука – 450-600 г

изюм, цукаты - по своему вкусу

крахмал – 1 ч. ложка

Как приготовить пасхальный краффин

В теплом молоке нужно развести дрожжи и добавить две чайные ложки сахара. Опару накройте полотенцем и поставьте в теплое место на 25 минут.

В отдельной миске смешайте два яйца и желток, сахар и взбейте до пышных пиков.

Муку просеиваем в миску с сухими ингредиентами и вливаем опару, яично-сахарную смесь, добавляем щепотку соли, растопленное сливочное масло и замешиваем, пока тесто не перестанет липнуть в руки. Тесто нужно накрыть и поставить в теплое место на час-полтора.

Изюм и цукаты залейте кипятком на 15 минут, вытяните и просушите. Пересыпьте крахмалом.

Тесто делим на несколько частей, каждую из которых скругляем, формируя колобки. Накрываем пищевой пленкой и оставляем "отдохнуть" на 10 минут.

Рабочую поверхность присыпьте мукой. Возьмите один из "колобков" и раскатывайте его в тонкий прямоугольный пласт. Раскатанное тесто смажьте смягченным сливочным маслом. Посыпьте изюмом и сухофруктами, сверните тесто в рулет. Разрежьте рулет вдоль. Из полученных "колбасок" скрутите краффин методом улитки.

Поместите скрученный улиткой рулет в форму для выпечки, накройте пищевой пленкой и поставьте в теплое место на 20-30 минут для подъема.

Выпекать краффины следует в разогретой до 180 градусов духовке 35 минут.

Напомним, что многие хозяйки ищут идеальный рецепт для праздничного блюда на Пасху, которая наступает перед Светлым Христовым Воскресением. Если вы уже делали заварной кулич, который не черствеет долго, или мягкую и влажную панетоне, то на этот раз попробуйте кулич на сырном тесте, которую можно побаловать близких.

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