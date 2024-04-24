Идеальны для большого города: названы 10 лучших автомобилей с малыми габаритами

Маленькие машины – это то, что нужно для города! Они компактны, маневренны, экономны и, как правило, дешевле, чем большие. Эксперты составили список 8 лучших маленьких авто, которые показали себя лучшими во время тест-драйвов и предлагают привлекательное соотношение цены и качества.

Это лишь некоторые из лучших маленьких автомобилей на рынке, которые подобрал OBOZREVATEL. Выбор лучшего для вас зависит от ваших потребностей и бюджета.

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1. Fiat Panda:

Этот компактный хэтчбек от итальянского производителя известен своей практичностью, доступностью и экономичностью.

Panda предлагается с несколькими вариантами двигателей, включая гибридный, что делает его еще более экономичным.

Автомобиль имеет просторный салон и багажное отделение, что делает его пригодным для повседневного использования.

2. Toyota IQ:

Этот городской автомобиль известен компактными размерами и маневренностью, что делает его идеальным для езды в плотном городском трафике.

IQ также предлагает экономные показатели расхода топлива.

Несмотря на небольшие размеры, салон IQ достаточно просторен для двух человек.

3. Renault Clio RS:

Этот горячий хэтчбек сочетает практичность с динамическими характеристиками.

Clio RS оснащен мощным турбодвигателем, который делает его ловким и увлекательным в управлении.

Автомобиль имеет стильный дизайн и хорошо оснащенный салон.

4. Ford-Sportka:

Этот классический хот-хэтч все еще предлагает веселое управление и динамические характеристики.

Ford-Sportka оснащен мощным двигателем, который делает его быстрым и маневренным.

В автомобиле есть стильный дизайн и просторный салон.

5. David Brown Automotive Mini Remastered:

Реставрированная классика Mini предлагает уникальный дизайн и современные удобства.

Mini Remastered оснащен мощным двигателем, который делает его резвым и приятным в управлении.

В автомобиле есть стильный салон с высококачественными материалами.

6. Volkswagen Up GTI:

Этот хэтчбек предлагает веселое управление и динамические характеристики по доступной цене.

Up GTI оснащен мощным турбодвигателем, который делает его ловким и увлекательным в управлении.

Автомобиль имеет стильный дизайн и хорошо оснащенный салон.

7. Audi A2:

Этот премиальный супермин предлагает стильный дизайн, качественные материалы и динамические характеристики.

A2 доступен с разными двигателями, включая дизельный, что делает его экономным.

В автомобиле есть просторный салон и багажное отделение.

8. Fiat Panda 4x4:

Этот внедорожник предлагает универсальность и возможности езды по бездорожью в компактном корпусе.

Panda 4x4 оснащен мощным двигателем, который делает его способным преодолевать препятствия.

Автомобиль имеет просторный салон и багажное отделение.

9. Mercedes A-Class:

Помните, когда Mercedes A-Class перевернулся во время "лосиного" теста? Это было ужасно! Но немцы не растерялись, добавили более широкие шины, занизили подвеску и встроили ESP, благодаря чему машинка стала более устойчивой.

10. Renaultsport Twingo:

Этот малыш создан для драйва! 133 лошадки из 1.6-литрового двигателя разгоняют его до сотни за 8.7 секунд, а максималка – 200 км/ч. К тому же Twingo славится надежностью.

Сообщается, что в марте текущего года в Украине было зарегистрировано покупку примерно 6,5 тысячи новых автомобилей. Это на 9,4% превышает показатели февраля и на 28,8% выше результатов марта 2023 года. Лидером рейтинга продаж среди новых автомобилей снова стал кроссовер Renault Duster, проданный в количестве 920 единиц, в исполнении для общего рынка.

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