Идеальны для небольших квартир: какие породы собак лучше всего подходят для малых помещений
Многие люди мечтают о собаке-компаньоне, но беспокоятся об ограниченном пространстве в квартире. К счастью, существует немало пород, прекрасно приспосабливающихся к жизни в небольших помещениях. Ветеринар Деннис Риордан из клиники в Де-Мойне, Айова, поделился с Daily Paws своими рекомендациями по породам, идеальным для квартирного содержания.
Маленькие и средние породы
- Бишон фризе : Эти жизнерадостные собаки весом около 7 кг идеально подходят для квартир. Они спокойны, дружелюбны и не создают проблем соседям.
- Кавалер Кинг Чарльз Спаниель : Тихие, умные и преданные, эти маленькие собаки прекрасно адаптируются даже к жизни в студии.
- Бостонский терьер : Сочетание компактного размера, приятного характера и неприхотливости делает их отличным выбором для квартир.
- Чихуахуа : Самая маленькая порода собак, идеальная для самых компактных помещений. Однако стоит обратить внимание на их склонность к лаю.
- Французский бульдог : Любимцы городских жителей благодаря небольшому размеру, спокойному характеру и минимальным требованиям к физической активности.
- Ши-тцу : Выведены как комнатные собаки китайской знати, они прекрасно приспособлены к жизни в ограниченном пространстве.
- Мопс : Эти компаньоны любят комфорт и не требуют много физических нагрузок, что делает их идеальными для квартир.
Собаки-компаньоны с особыми чертами
- Грейхаунд : Несмотря на репутацию быстрых бегунов, эти собаки удивительно спокойны дома и нуждаются только в периодических активных прогулках.
- БУЛЬДОГ : Хотя они выглядят массивными, бульдоги обычно дружелюбны и хорошо приспосабливаются к квартирной жизни.
- Итальянский грейхаунд : Меньшая версия обычного грейхаунда, эта порода еще тише и менее требовательна к пространству.
- Бассет-хаунд : Эти собаки нуждаются в минимуме физических нагрузок и большинство времени предпочитают проводить, отдыхая дома.
- Котон де Тулеар : Идеальные компаньоны для пенсионеров или работающих дома. Они редко лают и хорошо переносят путешествия.
Активные породы для небольших помещений
- Басенджи : Известные своим уникальным "хрюканьем" вместо лая, эти собаки нуждаются в регулярных прогулках, но хорошо адаптируются к квартирной жизни.
- Йоркширский терьер : Маленькие, но энергичные, йорки нуждаются в регулярных упражнениях, но прекрасно чувствуют себя в небольших помещениях.
- Аффенпинчер : Оживленные и милые "собаки-обезьянки" не нуждаются в многом месте, но любят активные игры.
- Мальтийская болонка : Эти маленькие энергичные собаки нуждаются в регулярных упражнениях, но прекрасно живут в квартирах.
- Пудель : Все размеры пуделей могут адаптироваться к жизни в квартире при условии регулярных прогулок и умственной стимуляции.
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Необычные породы для квартир
- Бедлингтон-терьер : Похожи на маленьких овечек, эти собаки дружелюбны, но требуют много физических нагрузок.
- Бивер-терьер : Новая порода, похожая на йоркширский терьер, но с уникальной окраской.
- Китайская хохлата : Эти необычные собаки бывают бесшерстными или пушистыми и прекрасно подходят для квартирной жизни.
- Вельш-корги (пемброк и кардиган) : Хотя это пастушьи собаки, они могут хорошо жить в квартирах при достаточной физической активности.
- Американский эскимосский шпиц : Эти пушистые белые собаки нуждаются в ежедневных упражнениях и уходе за шерстью, но хорошо приспосабливаются к жизни в небольших помещениях.
Выбирая собаку для квартиры, учитывайте не только размер, но темперамент, уровень активности и потребности конкретной породы. Регулярные прогулки, тренировки и внимание хозяина помогут любой собаке чувствовать себя счастливой в городской среде.
Напомним, мы сообщали о самых кротких и дружелюбных породах кошек.
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