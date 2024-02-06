Идеальны для тех, кому за 40: специалисты показали лучшие прически для женщин с проседью (фото)

Зима может отрицательно повлиять на волосы, делая их тусклыми и ломкими. К счастью, стильная стрижка может дать вашим прядям необходимый объем и оживить ваш образ.

Эксперты по волосам рекомендуют 4 шикарные и вневременные стрижки, идеально подходящие для зимнего периода. Они способны омолодить женщин за 40 и скрыть начало поседения волос.

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1. Бикси:

Сочетание боба и пикси, популярно среди таких звезд, как Кристен Стюарт. Универсальная стрижка, длина и стиль которой можно подобрать под любую форму лица.

2. Итальянский боб с пробором на бок:

Модная стрижка, напоминающая о голливудском стиле. Массивные, затупленные концы создают объемный и легкий вид. Подходит для любой формы лица и типа волос.

3. Многослойный лоб с тонкой бахромой:

Добавляет текстуры и возбуждение длинным прядям. Челку-шторку можно укладывать разными способами, подчеркивая черты лица. Это универсальная стрижка, подходящая для любой женщины.

4. Асимметричный боб:

Идеально подходит для тонких волос, визуально увеличивая их объем. Глубокий боковой пробор придает стиля и скрывает признаки истончения волос. Подходит для любой текстуры волос.

Зима – отличное время, чтобы поэкспериментировать с новой стрижкой! Эти 4 классических и модных варианта помогут вам придать объем вашим волосам, подчеркнуть вашу красоту и оживить ваш зимний образ.

Напомним, мы уже писали о стильных стрижках на короткие волосы.

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