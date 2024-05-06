Идеальные для тонких волос: стилисты показали прически для "зрелых женщин" (фото)
Женщины с прямыми волосами могут сталкиваться с определенными проблемами, особенно после 40 лет. С возрастом волосы становятся тонкими, тусклыми и выпадают.
Известные парикмахеры и звездные стилисты поделились советами по уходу за истощенными волосами и показали трендовые и объемные стрижки, которые будут подходить "зрелым женщинам".
Асимметричный боб
Асимметричный боб – для тех, кто стремится придать объем. Эта элегантная стрижка отлично подходит для тонких волос.
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Многослойное пикси с глубоким боковым пробором
Благодаря боковому пробору вы можете опрокидывать волосы с одной стороны на другую, как вам вздумается. Слои увеличат объем в той области, где волосы особенно истощенны.
Шаг с челкой
Этот крой известен своей универсальностью. Челка обрамляет лицо и омолаживает. Подобная прическа делает ваши волосы более густыми.
Гладкий боб с челкой над бровями
Такая прическа придаст густоты благодаря тупым кончикам и полной челке.
Пикси с косой челкой
Эта короткая стрижка может подчеркнуть ваши глаза, скулы и форму лица. Пикси с тонкими скрытыми слоями придает объем тонким волосам.
Лоб с зачесанной набок челкой
Челка в такой прическе дает много движения волосам и создает иллюзию объема.
Длинные слои, обрамляющие лицо
Такая прическа может создать более объемный и сияющий вид. Если укоротить волосы до ключицы или выше, это придаст текстуре.
Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".
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