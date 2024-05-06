Идеальные для тонких волос: стилисты показали прически для 'зрелых женщин' (фото)

Женщины с прямыми волосами могут сталкиваться с определенными проблемами, особенно после 40 лет. С возрастом волосы становятся тонкими, тусклыми и выпадают.

Известные парикмахеры и звездные стилисты поделились советами по уходу за истощенными волосами и показали трендовые и объемные стрижки, которые будут подходить "зрелым женщинам".

Асимметричный боб

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News

Асимметричный боб – для тех, кто стремится придать объем. Эта элегантная стрижка отлично подходит для тонких волос.

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Многослойное пикси с глубоким боковым пробором

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News

Благодаря боковому пробору вы можете опрокидывать волосы с одной стороны на другую, как вам вздумается. Слои увеличат объем в той области, где волосы особенно истощенны.

Шаг с челкой

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News

Этот крой известен своей универсальностью. Челка обрамляет лицо и омолаживает. Подобная прическа делает ваши волосы более густыми.

Гладкий боб с челкой над бровями

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News

Такая прическа придаст густоты благодаря тупым кончикам и полной челке.

Пикси с косой челкой

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Shutterstock Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Shutterstock

Эта короткая стрижка может подчеркнуть ваши глаза, скулы и форму лица. Пикси с тонкими скрытыми слоями придает объем тонким волосам.

Лоб с зачесанной набок челкой

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News

Челка в такой прическе дает много движения волосам и создает иллюзию объема.

Длинные слои, обрамляющие лицо

Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News Омолаживающие стрижки после 40. Источник: Splash News

Такая прическа может создать более объемный и сияющий вид. Если укоротить волосы до ключицы или выше, это придаст текстуре.

Ранее стилисты назвали три лучших прически для "зрелых красавиц".

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