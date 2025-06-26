Идеальные любимцы для людей с аллергией: породы кошек с которыми не будете чихать

Мечта о домашнем любимце не должна угасать из-за аллергии. Некоторые породы кошек производят гораздо меньше аллергенов, поэтому могут стать хорошими компаньонами даже для людей с повышенной чувствительностью.

Почему возникает аллергия на кошек?

Зуд, насморк, заложенность носа, сыпь, а иногда даже удушье — типичный набор симптомов при аллергии на кошек, которая встречается вдвое чаще, чем на собак. Но причиной является не шерсть, как некоторые считают, а белок Fel d 1, содержащийся в слюне, коже и моче животного. По словам экспертов, именно он оседает в воздухе после того, как кот вылизывает свой мех и вызывает аллергическую реакцию. Об этом пишет издание Martha Stewart.

Существуют ли гипоаллергенные породы?

Полностью гипоаллергенных кошек не бывает, но некоторые породы действительно производят меньше Fel d 1 или имеют особенности, уменьшающие риск появления симптомов. Ветеринары и фелинологи рекомендуют сначала провести "тест-знакомство" с животным — провести несколько часов рядом, чтобы оценить реакцию организма.

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Породы кошек, подходящих людям с аллергией Сибирска

Несмотря на густую и длинную шерсть, один из самых низких уровней Fel d 1. Зачастую не вызывает симптомов даже у чувствительных людей. Характер – ласковый, умный и игривый.

Балинезийский

Эта длинношерстная вариация сиамской кошки почти не линяет и производит меньше аллергенов. Очень коммуникабельна и чувствительна к настроениям владельца.

Ориентальная короткошерстная

Имеет гладкую шерсть, практически не линяет. Подходит аллергикам благодаря минимальному уровню аллергенной пыли. Энергичная, с характером.

Девон-рекс

Кудрявая почти не выпадающая шерсть. Из-за низкого уровня кожного жира требуется регулярный уход, особенно за лапами и ушами.

Корниш-рекс

Активная, игривающая порода с волнистой шерстью без подшерстка. Не оставляет много шерсти дома, что уменьшает распространение аллергенов.

Сфинкс

Породы без шерсти или с легким пушком. Хоть и не идеальна, но из-за отсутствия меха белки распространяются медленнее. Нуждается в частом купании.

Российская голубая

Имеет плотную, но не рыхлую шерсть и производит мало Fel d 1. Спокойна, независима и подходит для тех, кто часто занят.

Бенгальский

Короткая, плотная шерсть и высокая активность. Официальных данных об уровне аллергена мало, но многие владельцы сообщают об отсутствии реакций.

Цвет-пойнт короткошерстный

Родственник сиамской кошки с гладкой, блестящей шерстью, которая почти не линяет. Очень общительна и "разговаривает" с хозяином.

Яванская

Имеет тонкий мех без подшерстка, не склонный к линьке. Интеллигентная, легко обучающаяся и прекрасно распознающая интонации.

Как снизить уровень аллергенов в доме?

Купайте кота раз в 1–2 недели – это снижает уровень Fel d 1 на 50–80%.

Мойте руки после контакта с животным.

Часто убирайте: используйте пылесосы с HEPA-фильтром, очистители и увлажнители воздуха.

Ограничьте доступ кота в спальню.

Используйте защитные чехлы для подушек и матрасов.

Напомним, мы уже писали, нужно ли чистить зубы собаке и как часто это нужно делать.

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