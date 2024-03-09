Идеальный воздушный десерт, который не навредит фигуре: 5 минут приготовления и всего два ингредиента (видео)

Когда хочется наслаждаться легкими и освежающими десертами, не стоит отказывать себе, даже если вы пытаетесь "похудеть к лету". Предлагаем рецепт мусса, который можно приготовить из двух простых ингредиентов.

Даже невероятно воздушный и нежный десерт можно создать, используя всего-навсего сок и манную крупу, утверждают кулинарные эксперты из канала DreamyDessert.

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Воздушный мусс из сока и манной крупы

Ингредиенты:

Сок – 500 г

Манная крупа – 50 г

Сахар – по вкусу

Как приготовить десерт без выпечки из сока и манки.

Подготовьте смесь: Добавьте манную крупу в сок и добавьте сахар по вкусу. Перемешайте, чтобы все ингредиенты хорошо подключились. Поставьте смесь на малый огонь и варите, помешивая, до того момента, пока смесь не загустеет. Охладите: После окончания варки дайте смеси полностью охладиться. Это поможет ему набрать нужную консистенцию. Взбейте: Используйте миксер или блендер, чтобы взбить смесь до мягкого и воздушного состояния. Вы заметите, что мусс станет светлым и очень пышным. Подавайте: Разложите готовый мусс по формам или стаканам и украсьте по вашему желанию. Можете добавить свежие фрукты, ягоды или легкие сливки для большего удовольствия.

Этот простой, но очень вкусный десерт станет идеальным выбором для любого летнего заката или просто для вечера на балконе.

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