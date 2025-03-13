Идеальный выбор для ленивых хозяев: топ самых неприхотливых пород собак

Выбор собаки – это важный шаг, способный изменить вашу жизнь. Часто люди волнуются, что домашний любимец будет часто болеть или нанесет вред ремонту в доме. Чтобы избежать лишних трудностей, следует обратить внимание на породы, которые просты в уходе и носят уравновешенный характер.

Даже самые легкие в уходе собаки требуют внимания, заботы и ежедневных прогулок. Однако некоторые породы больше подходят для начинающих владельцев — они послушны, здоровы и не требуют сложной дрессуры. Вот шесть самых неприхотливых собак, которые станут отличными компаньонами и для квартиры, и для частного дома. Об этом пишет Униан.

Мопс Эти собачки станут идеальными для тех, у кого нет возможности долго гулять с собакой. Мопсам не нужны длительные прогулки, более того, они могут навредить их здоровью. Это спокойная, ласковая и дружелюбная порода, которая прекрасно ладит с детьми и взрослыми. Единственное, о чем следует помнить: мопсы склонны к перееданию и перегреву, поэтому требуется контроль питания и избегание жары.

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Чихуахуа Эти маленькие собаки отлично чувствуют себя даже в небольших квартирах. Они едят совсем мало, не нуждаются в много пространстве и легко обходятся короткими прогулками. Чихуахуа очень привязываются к хозяину, но важно не избаловать их и не допускать агрессии – воспитание должно быть последовательным и мягким.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель Нежный, кроткий и всегда в хорошем настроении – этот пес станет отличным компаньоном. Он послушен, легко поддается дрессировке и почти не линяет. Ему не нужны многочасовые активные прогулки – достаточно получаса в день. А еще кавалеры не портят мебель и легко приспосабливаются к жизни в квартире.

Бостон-терьер Эта порода отличается умом, дружелюбием и неприхотливостью. Бостон-терьеры легко уживаются с детьми и другими животными, быстро учатся командам и не требуют сложного ухода. К тому же они почти не линяют, а при должном уходе редко болеют. Зимой им может понадобиться одежда, чтобы не замерзнуть на прогулке.

Пекинес Спокойная, миролюбивая и не слишком активная собака, которая прекрасно подходит для содержания в квартире. Пекинес не требует длительных прогулок или изнурительных игр. Однако его шерсть требует регулярного ухода – нужно периодически вычесывать, а также защищать любимца от перегрева в жаркие дни.

Золотистый ретривер Если вы мечтаете о большой, умной и доброжелательной собаке, ретривер – отличный выбор. Эта порода славится высоким интеллектом и легко поддается дрессировке. Золотистые ретриверы ладят со всей семьей, хорошо взаимодействуют с детьми и другими животными. Они редко болеют и имеют длительную продолжительность жизни. Хотя регулярные прогулки и расчесывания нужны, эти заботы несложны и приятны для хозяев.

Напомним, мы уже писали о топ породах, прекрасно контактирующих с детьми.

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