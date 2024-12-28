Их хотят все: топ самых популярных в мире пород кошек

На сегодняшний день в мире насчитывается около 600 миллионов домашних кошек, согласно данным Всемирной федерации кошек. Всего существует более 70 пород, хотя в других фелинологических организациях их количество превышает 100. Каждая порода имеет свои уникальные характеристики: форму, размер, характер и внешний вид. Об этом пишет ТСН.

В число самых популярных кошек в мире обычно попадают следующие породы:

Мэйн Кун

Эти коты занимают лидерские позиции благодаря сочетанию больших размеров и необычайной доброжелательности, за что их часто называют "нежными великанами". Мэйн Куни родом из американского штата Мэн, что отражено в их названии. Их отличает не только огромный размер, но и пушистый хвост и пучки шерсти на ушах, что делает их особенно узнаваемыми.

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Персидская порода

Персидские кошки популярны благодаря своей роскошной длинной шерсти, круглым мордашкам и мягкому, ласковому поведению. Однако они требуют регулярного ухода, который следует учитывать при выборе этой породы.

Сиамская порода

Сиамские коты имеют изящное телосложение, оригинальный окрас и красивые миндалевидные глаза. Их характер отличается громкостью и социальностью. Сиамцы очень умны, активны и любят взаимодействовать с людьми.

Бенгальская порода

Эти коты известны своей "дикой" внешностью и привлекают своей мраморной или пятнистой шерстью. Бенгальцы – это активные и энергичные животные, обожающие интерактивные игры. Они умны и игривые, поэтому время с ними доставляет много удовольствия.

Сфинкс

Эта порода кошек стала популярной благодаря своему необычному "бесшерстному" виду. Сфинксы действительно лысые, что делает их неповторимыми. Кроме того, они очень ласковы и часто по поведению напоминают собак.

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