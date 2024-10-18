Их не рекомендуется держать в квартире: какие породы собак не могут жить в маленьких помещениях

Выбор собаки для проживания в квартире нуждается в тщательном подходе, поскольку не все породы комфортно чувствуют себя в ограниченном пространстве. Есть пять пород, которых лучше не заводить в таких условиях.

Об этом сообщает издание Express, ссылаясь на мнение эксперта в сфере ухода за животными, Анджело Сорбелло. При выборе собаки для квартиры следует учитывать такие факторы как размер животного, его темперамент и уровень энергичности.

Породы, не требующие интенсивного ухода и физических нагрузок, больше подходят для занятых людей, проживающих в небольших помещениях.

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По словам эксперта, лучшим выбором для квартиры является французский бульдог. Эти собаки неприхотливы, спокойны и не требуют много движения. Второе место занимает кавалер-кинг-чарльз-спаниель, известный своей кротостью и привязанностью к хозяину. На третьем месте – ши-тцу, хорошо адаптирующиеся к небольшим пространствам. Замыкают пятерку борзая и мопс.

Сорбелло не рекомендует заводить в квартирах такие породы как бордер-колли, сибирские хаски, австралийские овчарки, беглые и джек-расл-терьеры. Эти собаки нуждаются в большей физической активности, умственной стимуляции и пространстве, что может быть проблематичным в условиях городской квартиры.

Джек-рассел терьер. Источник: Википедия Джек-рассел терьер. Источник: Википедия

Хаски. Источник: Википедия Хаски. Источник: Википедия

Бигль. Источник: Википедия Бигль. Источник: Википедия

Бордер колли. Источник: Википедия Бордер колли. Источник: Википедия

Австралийская овчарка. Источник: Википедия Австралийская овчарка. Источник: Википедия

Следовательно, при выборе собаки для квартиры важно учитывать не только собственные предпочтения, но и потребности и особенности конкретной породы.

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