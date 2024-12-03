Их размеры впечатляют: топ самых больших пород кошек

Кошки разных размеров имеют свои преимущества, но большие породы имеют особое очарование. Следует рассмотреть некоторые важные аспекты содержания больших кошек.

Что считается большой кошачьей породой? Обычно средний вес обыкновенного кота составляет 3,5-5 кг. Если представители породы весят более 6 кг, то их можно считать большими. Такие кошки не только больше по весу, но и отличаются более длинным телом, более высоким ростом и большей силой. Об этом пишет masterzoo.

Содержание большого кота требует особого внимания. Важно правильно оценить имеющееся пространство – большому коту нужно много места для активности. Идеальным вариантом будет просторное помещение или частный дом со двором. Также важно уделять внимание специальному питанию, поддерживающему здоровье и мышечную систему.

По теме: Нужен ли котам сухой корм и какова его дневная норма: что говорят ветеринары

Рассмотрим три самых интересных больших породы:

Мейн-кун: Самая известная большая порода, часто попадающая в книгу рекордов Гиннеса. Самцы могут весить 13-15 кг, имея высоту в холке 21-45 см. Эти кошки известны своей пушистой шерстью и кисточками на ушах. Живут 14-18 лет. Саванна: Появление этой породы связано со скрещиванием домашних кошек с африканскими сервалами. Большие коты могут весить до 16 кг. Они очень активны, любят играть, прыгать и даже купаться. Продолжительность жизни – 17-20 лет. Норвежская лесная кошка: Аборигенная порода с густой водостойкой шерстью. Самцы весят 6-11 кг, имеют высоту 35-40 см. Эти кошки очень общительны, любят общение и внимание. Живут 15-17 лет.

При выборе большой породы важно учитывать не только внешний вид, но особенности характера и содержания. Каждая порода имеет свои уникальные черты, поэтому следует тщательно изучить все нюансы перед тем, как пополнить семью новым пушистым членом.

Главное создать комфортные условия для вашего большого кота: обеспечить пространство, правильное питание, внимание и любовь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

Напомним, мы уже писали о топ самых верных пород собак.