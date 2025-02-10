'Имею официальное разрешение': Потап дал интервью и впервые рассказал, как уехал из Украины во время войны и почему снимал штаны перед россиянами

Украинский продюсер и рэпер Потап (Алексей Потапенко), сейчас строящий карьеру в Европе под именем Славик Балаган, впервые поделился, как ему удалось выехать из Украины во время полномасштабного вторжения. 43-летний артист отметил, что он сделал это легальным путем и даже время от времени возвращается в Украину, чтобы поддержать военных и волонтеров.

Об этом Потап рассказал в интервью Юрию Дудю. Артист поделился, что после начала войны у него была беседа с Валерием Залужным, который дал ему "родительский" совет – помогать защитникам своим способом.

"Я регулярно пересекаю границу Украины, как во въезд, так и в выезд. У меня есть легальный способ это делать. Все мои заработки за границей идут на поддержку армии и волонтеров. Сейчас в Украине я занимаюсь только благотворительной деятельностью, а остальная моя работа происходит за границей", – рассказал рэпер.

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Потап добавил, что имеет официальное разрешение на пересечение границы, полученное от соответствующих органов, что позволяет ему свободно выезжать и возвращаться в Украину. По его словам, он неоднократно выезжал во время войны по разным причинам, но часто возвращается, поскольку это часть условий его контракта.

"Существуют разные системы, методы и программы, созданные органами власти, позволяющими получить официальное разрешение на выезд. Это не просто, нужно пройти через бюрократические процедуры. За это время я выезжал по разным причинам с помощью разных организаций. Однако разрешение требует, чтобы я обязательно возвращался. Я выезжаю на определенный период и после этого возвращаюсь", – пояснил.

Кроме того, Потап поделился, что регулярно поддерживает военных, волонтеров и медицинские организации, в частности, он разговаривал с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. Продюсер отметил: "Он подошел, по-отечески пожал мне руку и сказал: 'Помогайте фронту. Ваша миссия – поддерживать, чем можете'. Я делаю это через свою профессию. У меня есть возможность зарабатывать за границей и буду продолжать это делать".

Также рэпер объяснил, почему через два месяца после оккупации страной-агрессором РФ Крыма выступил в Москве с благодарностью за то, что там принимают украинских артистов.

31 мая 2014 года Потап в составе группы "Потап и Настя" принимал участие в проходивших в Москве съемках российского шоу. Во время выступления украинская певица Настя Каменских, реагируя на его просьбу, сняла с Потапа штаны.

"Официально от всех украинских артистов: "Россия, спасибо, что вы нас принимаете", – заявил тогда Потап, стоя на сцене в спущенных штанах.

По словам Потапа, выступая тогда в Москве, он якобы не понимал, что происходит.

"2014 год. Мы, как и все артисты, выступали в Москве. Но в этом году у нас был мировой тур. Мы ездили бесконечно с Настей за границей, в Америке, в Германии, где только можно. Украинская власть - в этот момент только начало ситуации в Крыму - не комментирует ничего. есть", – заявил шоумен.

Шоумен заявил, что на самом деле снял штаны якобы перед артистками украинского происхождения Таисией Повалий и Ани Лорак, также тогда находившимися в зале.

"Мы не понимаем. Это власти не комментируют, не объясняют. Мы до конца не понимаем ситуации. Нас приглашают на премию Ru.tv, где сидят в зале украинские артисты, которые уже давным-давно сняли штаны по-настоящему перед режимом [нелегитимного российского президента Владимира] Путина. ессия Повалий. Это я сделал им. В зале это было понятно, в телеверсии это выхватили, я шутка не дожал, не конкретизировал.

Потап заявил, что просит прощения за свой поступок у тех, кого он оскорбил.

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