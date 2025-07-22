Имеют исключительный охотничий инстинкт: какие породы собак могут выгнать вредителей из дома

Некоторые собаки имеют врожденный охотничий инстинкт, что делает их врожденными борцами с грызунами. Несмотря на компактные размеры, такие породы демонстрируют изрядную ловкость, азарт и жажду охоты, ведь выводились специально для борьбы с мелкими вредителями.

Издание Martha Stewart обратило внимание на самые эффективные породы, способные справиться с мышами, крысами и другими незваными гостями в доме. Перед тем как заводить собаку с охотничьими навыками, следует помнить о важных мерах безопасности.

Животное должно быть вакцинировано, в частности, от лептоспироза — болезни, которую могут переносить грызуны. Также необходима регулярная вакцинация от бешенства и постоянная защита от паразитов, таких как блохи и клещи. Особое внимание следует уделять средствам борьбы с мышами – собака может пострадать, если съест отравленного грызуна, поэтому в таких случаях необходима немедленная консультация ветеринара.

Среди собак, хорошо справляющихся с ловлей вредителей, стоит выделить несколько пород. Джек-расел-терьеры — очень энергичные, с острым обонянием и быстрой реакцией, настоящие энтузиасты своего дела. Такси, несмотря на свой забавный вид, поражают отвагой и способностью проникать в узкие щели, где прячутся мыши. Керн-терьеры сохранили острое чувство и активность, известные еще со времен фильма "Волшебник страны Оз".

Йоркширские терьеры, хоть и выглядят как декоративные, носят охотничье прошлое и голосистый характер, помогающий им в борьбе с крысами. Вест-гайленд-вайт-терьеры – жизнерадостные, независимые и очень эффективные в условиях городской жизни. Лейкленд-терьеры смотрятся плюшево, но имеют боевой дух и способны пролезать в труднодоступные места. Норвич-терьеры выводились для фермерских хозяйств и сохранили ловкость и решительность.

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Особое внимание привлекает бедлингтон-терьер — с виду как ягненок, но с натурой опытного охотника. Он не линяет и подходит людям с аллергией. Манчестер-терьеры – выносливые и послушные, прекрасно тренируются, а ягдтерьеры – настоящие профи среди охотников, которых рекомендуют опытным владельцам, потому что им нужна активная жизнь и достаточно внимания.

Выбирая одну из этих пород, следует помнить, что собака – это не только защитник от грызунов, но прежде всего друг, член семьи и ответственность. С надлежащим уходом и воспитанием она станет и верным компаньоном, и телохранителем дома.

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