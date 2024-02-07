Интересный рецепт, который вас удивит: Как приготовить курицу с лимоном
Как сделать курицу с лимоном и оливками
Кто не любит аппетитную, сочную курочку на ужин? Этот рецепт прост, как два пальца об асфальт, но результат вас приятно удивит. Секрет блюда – в пикантной подушке из лимонов, которая дает курильщику невероятный аромат и сочность.
Попробуйте приготовить курицу с лимоном по рецепту prostoway ! Это блюдо не только невероятно вкусное, но и очень простое в приготовлении.
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Что вам понадобится:
- 4 куриных филе
- 1 ст. л. коричневого сахара
- 1 ч. л. паприки
- 1 ч. л. молотого черного перца
- 1 ч. л. сушеного чеснока
- 1 ч. л. соли
- 1 лимон
- Оливковое масло
Как готовить:
- Смешайте специи.
- Натрите куриные филе оливковым маслом и специями.
- Нарежьте лимон кружочками или ломтиками.
- Выложите лимоны на дно формы для запекания. Добавьте немного тимьяна, если есть.
- Сверху выложите курицу (целую или порционно разрезанную).
- Выпекайте 25 минут при 190 градусах.
- Выключите огонь, накройте форму фольгой и оставьте курицу в горячей духовке еще на 10 минут.
Совет:
- Для более насыщенного вкуса можно замариновать курицу в специях с оливковым маслом за час до приготовления.
- К лимонам можно добавить другие цитрусовые, например апельсин или грейпфрут.
- Вместо лимонов можно использовать апельсины.
- Подавайте курицу с вашим любимым гарниром: рисом, картофелем или овощами.
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