Интересный рецепт, который вас удивит: Как приготовить курицу с лимоном

Как сделать курицу с лимоном и оливками

Кто не любит аппетитную, сочную курочку на ужин? Этот рецепт прост, как два пальца об асфальт, но результат вас приятно удивит. Секрет блюда – в пикантной подушке из лимонов, которая дает курильщику невероятный аромат и сочность.

Попробуйте приготовить курицу с лимоном по рецепту prostoway ! Это блюдо не только невероятно вкусное, но и очень простое в приготовлении.

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Что вам понадобится:

4 куриных филе

1 ст. л. коричневого сахара

1 ч. л. паприки

1 ч. л. молотого черного перца

1 ч. л. сушеного чеснока

1 ч. л. соли

1 лимон

Оливковое масло

Как готовить:

Смешайте специи. Натрите куриные филе оливковым маслом и специями. Нарежьте лимон кружочками или ломтиками. Выложите лимоны на дно формы для запекания. Добавьте немного тимьяна, если есть. Сверху выложите курицу (целую или порционно разрезанную). Выпекайте 25 минут при 190 градусах. Выключите огонь, накройте форму фольгой и оставьте курицу в горячей духовке еще на 10 минут.

Совет:

Для более насыщенного вкуса можно замариновать курицу в специях с оливковым маслом за час до приготовления.

К лимонам можно добавить другие цитрусовые, например апельсин или грейпфрут.

Вместо лимонов можно использовать апельсины.

Подавайте курицу с вашим любимым гарниром: рисом, картофелем или овощами.

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