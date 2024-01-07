Интересный соус для салатов и закусок: Как приготовить яблочный майонез
Как сделать яблочный майонез
Яблочный майонез – вкусный и полезный соус, который можно приготовить дома. Он не содержит яиц, поэтому низкокалорийный и низкохолестериновый.
В начале соус может быть жидким, но после охлаждения в холодильнике он загустеет. Рецептом домашнего майонеза поделились на сайте prostoway.
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Ингредиенты
- 2 кисло-сладких яблока
- 1 столовая ложка лимонного сока
- 1 чайная ложка горчицы
- 1 чайная кровать соли
- 1 чайная ложка сахара
- ⅓ чайной ложки черного перца
- 100 мл растительного масла
Приготовление
- Яблоки очистите от кожуры и сердцевины, нарежьте на ломтики.
- Положите яблоки в пакет, завяжите и сделайте несколько проколов.
- Положите пакет в микроволновку и готовьте на полной мощности 5 минут.
- Охладите яблоки и перебейте их в пюре.
- Добавьте в яблочное пюре лимонный сок, горчицу, соль, сахар и перец.
- Постепенно вливайте растительное масло, постоянно помешивая.
- Взбивайте майонез до однородной смеси.
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