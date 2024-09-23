Интимные дела: знаки зодиака, избегающие ярких экспериментов в постели

Каждая пара пытается обрести гармонию в отношениях и многое зависит от темперамента обоих партнеров. Однако не всем нравятся безумные эксперименты в постели и некоторые стремятся к классическим отношениям.

Астрологи говорят о том, что этим отличаются сразу несколько знаков зодиака. Об этом говорится в материале издания Оdzadu .

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Они хотят классики в постели:

Телец;

Близнецы;

Дева;

Весы;

Козерог;

Водолей

Они не считают секс необходимостью, неизбежной для жизни – они могут выжить и без нее, но когда это должно быть, они выбирают классику. Им не очень нравится это в постели, и они предпочитают делать что-нибудь другое со своим партнером.

По их мнению, отношения можно развивать разными способами, а не только с помощью сладостей в постели. Они ненавидят, когда их заставляют пользоваться игрушками для взрослых или заниматься сексом на улице или в общественных местах. Они любят свой комфорт в спальне или диване.

Как сообщал UAportal, ранее астрологи знаки зодиака, которые часто становятся жертвами мошенников.

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