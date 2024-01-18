Инженер сказал, какое популярное средство для туалета может сломать бачок унитаза

Инженер Даниэль Ханларпур предупредил, что блоки для бачка туалета могут повредить внутреннюю часть бачка унитаза, что может привести к неисправности слива.

Блоки для бачка туалета – это жесткие блоки, которые предназначены для того, чтобы положить и оставить в бачке туалета, чтобы поддерживать его в чистоте. Они доступны в различных цветах и ароматах и предназначены для очищения и освежения туалетов, а также для предотвращения известкового налета.

Читайте также: Как защитить сливной бачок от ржавчины и накипи: полезные лайфхаки

Однако Ханларпур сказал, что химические вещества, содержащиеся в бачковых блоках, могут повредить резиновые уплотнители в бачке, что может привести к тому, что он перестает смывать должным образом, пишет Express.

Он объяснил: "Если смыв сломался, домовладельцам, возможно, придется вызвать сантехника, чтобы решать проблему, которая может стоить дорого".

Одна пользовательница социальных сетей рассказала, что после использования блоков для бачка ее туалет "не прекращал смывать", поэтому ей пришлось вызывать сантехника.

"Сантехник сказал, что химические вещества в блоках для бачка сломали резиновые уплотнители в бачке", – написала она.

Читайте также: Чем отмыть ржавчину в унитазе в домашних условиях: действенные советы

Ханларпур призвал домовладельцев избегать использования блоков для бачка туалета. Вместо этого он рекомендует использовать другие чистящие средства, которые не содержат химических веществ, которые могут повредить унитаз.

Вот несколько альтернативных чистящих средств туалета, не содержащих химических веществ, которые могут повредить унитаз: белый уксус, сода, лимонный сок и соль.

Эти чистящие средства являются эффективными и доступными, и их можно найти в большинстве магазинов.

Предлагаем узнать, как отбелить сиденье унитаза без химии.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!