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Исчезнут на раз-два: как быстро вывести жирные пятна из ткани

Цихоцкая Мария

Исчезнут на раз-два: как быстро вывести жирные пятна из ткани

Жирные пятна на одежде – неприятность, с которой сталкивался каждый. Иногда даже качественный порошок не способен полностью их вывести. К счастью, эффективное средство может найтись в вашей косметичке. И это сухой шампунь. Об этом пишет Telegraf.

Сухой шампунь – ваш секретный помощник:

  1. Распылите сухой шампунь на загрязненный участок.
  2. Оставьте на 5 минут для абсорбции жира.
  3. Стирайте одежду в стиральной машине.

Почему это работает?

Сухой шампунь абсорбирует излишки кожного сала из волос, а благодаря схожим свойствам он также способен справиться с жиром на одежде. Этот лайфхак также поможет вывести пятна от сока, вина или других жидкостей на скатертях и коврах.

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Другие домашние средства:

  • соль: посыпьте пятно солью на 15 минут, а затем постирайте.
  • Картофельный крахмал: смешайте 1 столовую ложку крахмала из ¼ стакана воды, нанесите пасту на пятно, протрите щеткой и постирайте.

Помните:

  • Чем быстрее вы обработаете пятно, тем легче его будет вывести.
  • Перед использованием любого домашнего средства протестируйте его на незаметном участке одежды.

Благодаря этим простым советам, вы сможете легко избавиться от жирных пятен на одежде и сохранить его безупречный вид.

Напомним, мы уже писали, как эффективно вывести жирные пятна из одежды.

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