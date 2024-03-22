Исчезнут на раз-два: как быстро вывести жирные пятна из ткани

Жирные пятна на одежде – неприятность, с которой сталкивался каждый. Иногда даже качественный порошок не способен полностью их вывести. К счастью, эффективное средство может найтись в вашей косметичке. И это сухой шампунь. Об этом пишет Telegraf.

Сухой шампунь – ваш секретный помощник:

Распылите сухой шампунь на загрязненный участок. Оставьте на 5 минут для абсорбции жира. Стирайте одежду в стиральной машине.

Почему это работает?

Сухой шампунь абсорбирует излишки кожного сала из волос, а благодаря схожим свойствам он также способен справиться с жиром на одежде. Этот лайфхак также поможет вывести пятна от сока, вина или других жидкостей на скатертях и коврах.

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Другие домашние средства:

соль: посыпьте пятно солью на 15 минут, а затем постирайте.

посыпьте пятно солью на 15 минут, а затем постирайте. Картофельный крахмал: смешайте 1 столовую ложку крахмала из ¼ стакана воды, нанесите пасту на пятно, протрите щеткой и постирайте.

Помните:

Чем быстрее вы обработаете пятно, тем легче его будет вывести.

Перед использованием любого домашнего средства протестируйте его на незаметном участке одежды.

Благодаря этим простым советам, вы сможете легко избавиться от жирных пятен на одежде и сохранить его безупречный вид.

Напомним, мы уже писали, как эффективно вывести жирные пятна из одежды.

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