Исчезнут на раз-два: как быстро вывести жирные пятна из ткани
Жирные пятна на одежде – неприятность, с которой сталкивался каждый. Иногда даже качественный порошок не способен полностью их вывести. К счастью, эффективное средство может найтись в вашей косметичке. И это сухой шампунь. Об этом пишет Telegraf.
Сухой шампунь – ваш секретный помощник:
- Распылите сухой шампунь на загрязненный участок.
- Оставьте на 5 минут для абсорбции жира.
- Стирайте одежду в стиральной машине.
Почему это работает?
Сухой шампунь абсорбирует излишки кожного сала из волос, а благодаря схожим свойствам он также способен справиться с жиром на одежде. Этот лайфхак также поможет вывести пятна от сока, вина или других жидкостей на скатертях и коврах.
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Другие домашние средства:
- соль: посыпьте пятно солью на 15 минут, а затем постирайте.
- Картофельный крахмал: смешайте 1 столовую ложку крахмала из ¼ стакана воды, нанесите пасту на пятно, протрите щеткой и постирайте.
Помните:
- Чем быстрее вы обработаете пятно, тем легче его будет вывести.
- Перед использованием любого домашнего средства протестируйте его на незаметном участке одежды.
Благодаря этим простым советам, вы сможете легко избавиться от жирных пятен на одежде и сохранить его безупречный вид.
Напомним, мы уже писали, как эффективно вывести жирные пятна из одежды.
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