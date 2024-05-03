Искусственные веснушки - тренд 2024 года: как сделать их в домашних условиях

Веснушки – это не просто пигментные пятнышки, но и невероятно волшебная черта, которая ассоциируется с теплом, детством и счастливыми летними днями. Неудивительно, что сейчас, когда в моде ценится максимальная природность, искусственные веснушки стали настоящим трендом. Об этом в ТикТоке рассказала блогер roasenbden.

Как создать эффект веснушек с помощью косметики:

Вам понадобятся: коричневые тени для век, щеточка от бровочного средства, немного мицеллярной воды.

Инструкция:

Смочите щеточку от бровей в мицеллярной воде. Выберите тени, которые идеально подходят для вашего тона кожи. Осторожно приложите щеточку к теням и встряхните их на кожу, используя ноготь для лучшего контроля. Для более естественного эффекта рисуйте веснушки в произвольном порядке, разбрасывая их по лицу с разными промежутками. Чтобы скрыть недостатки, такие как маленькие прыщики или пигментные пятна, нарисуйте веснушки на этих местах.

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Советы:

Для более стойкого эффекта перед нанесением веснушек можно немного припудрить лицо.

Вы можете использовать карандаш для бровей вместо теней.

Если вы хотите, чтобы веснушки были более заметны, нанесите их на увлажненную кожу.

Искусственные веснушки – это отличный способ подчеркнуть свою индивидуальность и придать образу немного обаяния. Не бойтесь экспериментировать и создавать свой уникальный стиль!

Напомним, мы уже писали, как правильно подготовить лицо.

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