Испортит хруст: какой один продукт нельзя добавлять в маринад при консервации огурцов

Независимо от того, засолите или маринируете огурцы, лишний ингредиент может испортить все дело – сделать плоды мягкими и лишить хруста. Секрет оказался простым: главным "виновником" оказался… чеснок.

Об этом пишет pixelinform, цитируя рекомендации хозяйок и поваров. Кажется, что щедрая порция чеснока придаст заготовкам насыщенный аромат. Однако на самом деле его избыток в банке оказывает негативное влияние на структуру огурцов: они становятся мягкими, потеряли влияние. И все потому, что вещества в чесноке меняют клеточный тонус овощей, делая их упругими.

Как правильно дозировать?

Для трехлитровой банки достаточно – одного зубчика чеснока.

Если же закрываете литровую банку – хватит одной небольшой дольки

Главное – не переборщить.

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Как сохранить хруст?

Кроме контроля над чесноком, опытные хозяйки советуют бросить на дно банки дубовые листья. Оно оказывает естественный эффект укрепления структуры: плотные, хрустящие огурцы – гарантированно привлекут внимание всех за столом! А результат, отмечают, часто вызывает восхищение даже у соседей.

Советы для идеальной консервации:

Чеснок – один зубчик на 3 л, или одна долька на 1 л. Дубовые листья – лучшие для хруста (но по желанию). Следите за стерильностью банок и следуйте классическому рецепту рассола.

Следуя этим рекомендациям, вы получите идеальные, упругие, хрустящие огурчики, прекрасно сохранившиеся до зимних праздников.

Раньше мы рассказывали, как правильно удобрять огурцы в июле.

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