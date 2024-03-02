Испортите вкус: главная ошибка в приготовлении борща, о которой мало кто знает

Борщ – это важное и сложное блюдо. Поэтому неприятно, когда угощение, на которое потрачено уйму времени и сил, оказывается не очень вкусным. Речь идет об одной распространенной ошибке, которая портит вкус блюда. Об этом пишет Телеграф.

Важный порядок закладки овощей

Чтобы борщ получился удачным, компоненты нужно добавлять в определенной последовательности в зависимости от срока их приготовления. Сначала кладем картофель, а через 15 минут – капусту.

Дело в том, что картофель в кислой среде варится подольше. Если сначала положить капусту, а затем клубень – капуста превратится в кашу, а картофель останется жесткой.

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Свекольную зажарку с томатной пастой добавляют в конце процесса. Лавровый лист кладут за 10 минут до готовности и вынимают сразу после отключения огня, чтобы специя не отдала слишком много эфирных масел.

Соблюдайте эти несложные правила – и все в борще будет идеально приготовленным и вкусным!

Напомним, мы уже писали, как сделать борщ ярким.

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