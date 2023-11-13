Испортят интерьер ванной комнаты: полотенца каких цветов лучше не покупать

Дизайн даже самой стильной ванной комнаты может испортить такой, казалось бы, пустяк, как цвет полотенца. Если он подобран неправильно – будет некрасиво смотреться вся общая картина помещения.

Об этом пишет Радиотрек.

Красный

Такой яркий цвет не так-то легко гармонично вписать в интерьер. Однако здесь важно личное восприятие цвета. Если вам красный ассоциируется с мультиками, игрушками или современным искусством, то такие полотенца в ванной лучше избегать, особенно если вы хотите создать уютную атмосферу.

В полностью минималистическом пространстве со спокойной цветовой гаммой красный может быть слишком ярким акцентом. Лучше выбрать бледно-розовый или цвет чайной розы.

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Желтый

Это очень положительный цвет, буквально наполняющий энергией. Если вам нужен покой, желтый не подойдет. С другой стороны, это идеальный выбор для полотенец подростков и молодых энергичных женщин.

Белые

Подразумевается именно снежно-белый цвет. слоновая кость. Несмотря на то, что это вечный тренд, в этом году дизайнеры отказались от него по практическим причинам. Ведь ухаживать за ними довольно тяжело, а полотенца с пятнами не станут украшением ни одной ванны.

Напомним, мы уже писали, какие вещи делают интерьер не модным.

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