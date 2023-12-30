Отпугают обилие и удачу: блюда, которых не должно быть на новогоднем столе 2024

Большинство из нас готовит на Новый год множество вкусных блюд, чтобы порадовать своих близких и друзей. Однако есть блюда, которым не место на праздничном столе – все из-за предрассудков.

Как сообщает издание The Chinese Zodiac, считается, что некоторые блюда приносят удачу в новом году, но другие могут иметь противоположный эффект.

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Вот некоторые продукты, которые вам следует избегать есть в канун Нового года или в день Нового года, согласно разным традициям и предрассудкам:

Морепродукты – крабы, креветки и омары. Это может символизировать отсутствие прогресса или поворота судьбы.

Рыба, обитающая на дне моря, например сом и палтус. Это может привести к неприятностям и предвещает плохой жизненный статус.

Домашняя птица – курица и индейка. Это может означать, что вы думаете о прошлом или потеряете то, что вы получили.

Хлеб с большой дырой посредине – символизирует пустоту или несчастье.

Белые продукты, которые в некоторых культурах ассоциируются со смертью, например яйца, рис и белые сыры. Это может сглазить траур или неудачи.

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