Исследователь Ватикана утверждает, что да Винчи спрятал дату апокалипсиса в своей картине с Иисусом

Легенда о предвидении конца света известным эрудитом 15 века, Леонардо да Винчи, восстанавливается после раскрытия новых тайн, скрывающихся в его шедевре – картине "Тайная вечеря". По утверждениям исследователей, в этой картине содержится код, предусматривающий катастрофические события, однако сообщение остается тайной.

Известная исследовательница Ватикана Сабрина Сфорца Галиция заявила о расшифровке тайного сообщения, которое оставил для потомков да Винчи. По ее словам, великий художник предусмотрел конец дней на 21 марта 4006 года. Считается, что он скрыл это сообщение в своей картине во избежание преследований, пишет IFLScience.

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Однако именно содержание этого сообщения остается загадкой. Галиция утверждает, что разгадала "математическую и астрологическую" головоломку, скрытую во фразе "Поверь мне, брат". Ее исследования базировались на анализе гобелена "Тайная вечеря", который был подарен королю Франции Людовику XIII.

В работах Леонардо да Винчи, известных как "Видение конца света", художник изобразил катаклизмы с падением огня с неба и кипящим морем. Историки видят в этом его личное чувство непостоянства и общую обременительность человеческого существования.

Мартин Клейтон, руководитель отдела принтов и рисунков The Royal Collection Trust, отметил, что эти работы свидетельствуют об осознании Леонардо эфемерности человечества и вере в его всеобщую гибель.

Напомним, в США во время проведения реконструкции старого дома, построенного в 1872 году, столяр наткнулся на необычную скрытую записку, лежавшую скрытой на протяжении более 45 лет.

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