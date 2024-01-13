Исследователи обнаружили, что потребление жирной рыбы может снизить риск сердечных заболеваний

Исследование Каролинского института указывает на то, что люди с семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний могут снизить риск болезни. Для этого нужно увеличить потребление жирной рыбы, содержащей много омега-3 жирных кислот.

Лосось, скумбрия, сельдь и сардины, богатые омега-3 жирными кислотами, в частности эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA). Эти незаменимые жирные кислоты, жизненно важные для разных функций организма, сообщает SciTechDaily.

Они не могут быть синтезированы организмом и должны поступать с едой. Исследования постоянно подчеркивают значимость омега-3 в рационе каждого.

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Сердечно-сосудистые заболевания, изучаемые исследователями, включают смертельную и несмертельную ишемическую болезнь сердца, например нестабильную стенокардию, сердечный приступ и остановку сердца, а также инфаркт мозга (инсульт). В исследовании ученые собрали данные более 40 000 человек без сердечно-сосудистых заболеваний.

Те, кто страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями у близких родственников, например родителей или братьев и сестер, а также имели низкий уровень омега-3 жирных кислот EPA/DHA, имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показывает, что те, у кого у семье были сердечно-сосудистые заболевания, получат больше пользы от потребления жирной рыбы, чем другие.

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