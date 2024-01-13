Українська
Здоровье

Исследователи обнаружили, что потребление жирной рыбы может снизить риск сердечных заболеваний

Анастасия Крыщук

Исследователи обнаружили, что потребление жирной рыбы может снизить риск сердечных заболеваний

Исследование Каролинского института указывает на то, что люди с семейной историей сердечно-сосудистых заболеваний могут снизить риск болезни. Для этого нужно увеличить потребление жирной рыбы, содержащей много омега-3 жирных кислот.

Лосось, скумбрия, сельдь и сардины, богатые омега-3 жирными кислотами, в частности эйкозапентаеновой кислотой (EPA) и докозагексаеновой кислотой (DHA). Эти незаменимые жирные кислоты, жизненно важные для разных функций организма, сообщает SciTechDaily.

Они не могут быть синтезированы организмом и должны поступать с едой. Исследования постоянно подчеркивают значимость омега-3 в рационе каждого.

Читайте также: Полезные жиры: 6 жирных продуктов, которые следует есть

Сердечно-сосудистые заболевания, изучаемые исследователями, включают смертельную и несмертельную ишемическую болезнь сердца, например нестабильную стенокардию, сердечный приступ и остановку сердца, а также инфаркт мозга (инсульт). В исследовании ученые собрали данные более 40 000 человек без сердечно-сосудистых заболеваний.

Те, кто страдал сердечно-сосудистыми заболеваниями у близких родственников, например родителей или братьев и сестер, а также имели низкий уровень омега-3 жирных кислот EPA/DHA, имели повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование показывает, что те, у кого у семье были сердечно-сосудистые заболевания, получат больше пользы от потребления жирной рыбы, чем другие.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали о 5 вещах, которые нельзя делать утром, чтобы не навредить здоровью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

Здоровье