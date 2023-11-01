Исследователи привели семь аргументов, чем тыква полезна для здоровья

Тыква богата жизненно важными питательными веществами, такими как витамин А и обладает мощными антиоксидантными свойствами. Этот овощ может даже поддерживать здоровье сердца.

Ученые обнаружили многочисленные преимущества тыквы, на что указывают последние исследования. Об этом сообщает scitechdaily.

Богата витаминами и минералами

Тыква имеет большое содержание витаминов и минералов. Примечательно, что они являются отличным источником витамина А, поскольку одна чашка вареной тыквы содержит более 200% рекомендуемой суточной дозы. Витамин А имеет решающее значение для здоровья глаз, иммунной системы и жизнеспособности кожи.

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Способствует потере веса

Поскольку тыква почти на 94% состоит из воды, она имеет низкую калорийность, но богата пищевыми волокнами. Высокое содержание клетчатки может помочь в потере веса, а антиоксиданты борются с окислительным стрессом.

Мощные антиоксидантные свойства

Тыквы пестрят такими антиоксидантами, как альфа-каротин, бета-каротин и бета-криптоксантин. Антиоксиданты помогают нейтрализовать свободные радикалы, потенциально предотвращая окислительный стресс и снижая риск хронических заболеваний.

Поддержка здоровья сердца

Семена, которые часто считают побочным продуктом, столь же полезны. Семена тыквы являются отличным источником магния, необходимого для различных физиологических процессов, в том числе для регуляции АД.

Усилитель здоровья кожи

Тыква содержит лютеин и зеаксантин, антиоксиданты, которые могут оградить кожу от вредного ультрафиолетового излучения.

Может снизить риск рака

Диетическое потребление тыквы связано с понижением риска неких видов рака. Его высокое содержание каротиноидов может быть ответственно за это, поскольку исследования свидетельствуют о снижении риска рака груди, желудка, горла и поджелудочной железы среди людей, которые потребляют высокое количество этих соединений.

Регулировка уровня сахара в крови

Соединения в тыкве могут помочь увеличить выработку инсулина и улучшить толерантность к глюкозе, что делает его потенциальным союзником для страдающих диабетом.

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