История пациентки: к чему привело самолечение препаратами железа

История моей пациентки настолько распространена, что решила рассказать ее вам и таким образом предостеречь от самолечения.

Катя начала чувствовать постоянную сонливость, желание поспать днем, а ночной сон стал больше 10 часов. Ночью всегда были пробуждения, с желанием поскорее открыть окно и вздохнуть свежий воздух, хотя в комнате было не душно. Тренировки стали почти невозможными из-за дикой слабости, задышки. Плюс в зале ей просто стало нехватать воздуха, это проявлялось зевотой и головокружением. А в душных помещениях было и вовсе нестерпимо тяжело, начиналось предобморочное состояние и доходило даже до панических атак. Подъем по лестнице стал сопровождаться нехваткой воздуха, да и ощущением мышечной слабости, хотя Катя ранее регулярно тренировалась. Под глазами появились постоянные синие круги, руки-ноги стали мерзнуть даже в теплом помещении. Приходилось все время надевать теплые носки, даже ночью. Сильно тянуло на сладкое и кофе. После еды возникла регулярная необходимость "шлифонуть" чем-то сладким. Волосы стали сухими, начали быстро выпадать и седеть.

Думаю, многие уже догадались, что так себя проявляет железодефицит. Знакомо многим, правда?))

Хотя это неспецифические симптомы и при других проблемах со здоровьем они могут совпадать.

Железодефицит мы действительно подтвердили анализами. Но препараты железа Кате были в тот момент противопоказаны – мы обнаружили активную паразитарную инфекцию и вирусную нагрузку. Стало понятным, куда "ушло" так быстро железо и другие нутриенты. Пациентке была назначена терапия по устранению первопричин железодефицита – противовоспалительная и антипаразитарная терапия.

Катя должна была лечиться в течение 3 мес. и затем выйти на связь, но написала через месяц – испуганная. Жаловалась на повышение температуры каждый вечер, сильное обострение герпеса и молочницы, на ломоту в мышцах и суставах, боли в кишечнике, незаживающие заеды в уголках рта. Как оказалось, Катя решила самостоятельно таки пропить препараты железа (побоялась за волосы) и заказав с iherb Hemaplex, принимала его в течение месяца.

Итак, препарат железа вызвал закономерные осложнения, усугубив воспалительный инфекционный процесс в организме и интоксикацию.