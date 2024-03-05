Из какой чашки нужно пить кофе, чтобы он был вкуснее

Какая должна быть форма чашки для кофе

Кто из нас не любит начать день с ароматной чашки кофе? Но знаете ли вы, что кроме самого напитка, на ваше восприятие кофе может влиять и посуда, из которой вы его пьете?

Два кофейных эксперта, Джордан Михельман и Захари Карлсен, исследовали этот феномен. В своей книге "Но сначала кофе" они объясняют, что наш мозг подвержен ошибкам, и на наше восприятие вкуса влияют не только вкусовые рецепторы. Об этом пишет NY Post.

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Например, мелодичная музыка, приятная компания, или даже дизайн чашки могут сделать кофе вкуснее.

Винтажная кружка с любимым мультипликационным персонажем может напомнить вам о счастливых моментах детства, а чашка с положительной афирмацией – вдохновить на новые свершения.

Исследования показали, что:

Кофе в белой чашке кажется более насыщенным по вкусу.

Кофе в зеленой чашке может казаться более сложным и кислым.

Чем круглее чашка, тем слаще кажется вкус кофе.

Итак, выбирая чашку для кофе, обратите внимание не только на ее дизайн, но и на то, какие эмоции она у вас вызывает.

Создайте для себя ритуал кофейни, который будет наполнять вас радостью, счастьем и уверенностью.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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