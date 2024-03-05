Из какой чашки нужно пить кофе, чтобы он был вкуснее
Кто из нас не любит начать день с ароматной чашки кофе? Но знаете ли вы, что кроме самого напитка, на ваше восприятие кофе может влиять и посуда, из которой вы его пьете?
Два кофейных эксперта, Джордан Михельман и Захари Карлсен, исследовали этот феномен. В своей книге "Но сначала кофе" они объясняют, что наш мозг подвержен ошибкам, и на наше восприятие вкуса влияют не только вкусовые рецепторы. Об этом пишет NY Post.
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Например, мелодичная музыка, приятная компания, или даже дизайн чашки могут сделать кофе вкуснее.
Винтажная кружка с любимым мультипликационным персонажем может напомнить вам о счастливых моментах детства, а чашка с положительной афирмацией – вдохновить на новые свершения.
Исследования показали, что:
- Кофе в белой чашке кажется более насыщенным по вкусу.
- Кофе в зеленой чашке может казаться более сложным и кислым.
- Чем круглее чашка, тем слаще кажется вкус кофе.
Итак, выбирая чашку для кофе, обратите внимание не только на ее дизайн, но и на то, какие эмоции она у вас вызывает.
Создайте для себя ритуал кофейни, который будет наполнять вас радостью, счастьем и уверенностью.
Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.
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