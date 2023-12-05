Из семян или черенков: Как вырастить базилик на подоконнике

Как посадить и ухаживать за базиликом на подоконнике

Базилик с его ароматным вкусом и большим спектром использования можно успешно выращивать дома, даже на подоконнике. Следуя советам опытных огородников, вы можете наслаждаться свежим базиликом в любое время года.

Базилик можно выращивать из семян или черенков. Определитесь со вкусом и ароматом, выбирая сорт базилика, пишет издание rus.media.

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Из семян: Приобретите семена или используйте свежие черенки из взрослого растения. Место на подоконнике: Обеспечьте тепло и свет. Температура не ниже 20 °C, и солнце должно светить не менее 4 часов в день.

Подготовка почвы

Используйте легкий и воздушный субстрат с дренажными отверстиями. Смешайте универсальный грунт для рассады или создайте смесь из перегноя, торфа, песка и древесной золы.

Посадка

Если выбрали семена, подготовьте их просеиванием и замачиванием в растворе ростового стимулятора. Черенки базилика обрезайте, замачивая их в растворе ростового стимулятора.

Посадите семена в горшки или ящики, создав небольшие углубления. Сверху слегка увлажните почву и накройте емкости пищевой пленкой или стеклом.

Уход

Температура и свет: Обеспечьте тепло (20-25 ° C), влажность (60-70%) и свет (12-14 часов в день). Избегайте сквозняков и прямых солнечных лучей.

Полив: Поддерживайте влажность, поливая теплой водой при мерном высыхании верхнего слоя субстрата. Опрыскивайте растение для сохранения влажности воздуха и освежения листьев.

Удобрения: Подпитывайте базилик органическими и минеральными удобрениями раз в две недели.

Сбор и использование

Базилик можно собирать, как только он достигнет высоты 10-15 см, выбирая сильные и здоровые побеги. Срезайте верхушки аккуратно, не повреждая стебель, и оставляйте несколько листьев. Также, базилик можно использовать по мере необходимости, сохраняя его свежесть.

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