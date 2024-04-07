Избавьтесь от них немедленно: 8 цветов и растений, которые навлечут проблемы в дом
Цветочные растения могут быть не только украшением вашего дома, но и влиять на ваше самочувствие и эмоциональное состояние, отмечают фэн-шуй мастера. Некоторые из комнатных растений могут оказать негативное влияние на ваше здоровье и энергию.
Как сообщает издание santeplusmag, некоторые комнатные растения, согласно верованиям фэн-шуй, могут притягивать отрицательную энергию или оказывать вредное влияние на ваше самочувствие. Вот 8 таких растений, которых рекомендуется избегать:
1. Дифенбахия Сегуина:
Токсическое растение, опасное для детей и домашних животных. Сок может вызвать раздражение кожи, глаз, а также проблемы с пищеварением.
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2. Азалия:
Цветущий кустарник, сок которого опасен при попадании внутрь организма. Листья и цветы могут вызвать тошноту, рвоту, головокружение.
3. Пуансетия (Рождественская звезда):
Красивое, но токсичное растение. Вещества в листьях и стеблях могут вызвать раздражение слизистых оболочек.
4. Монстера:
Выделяет сок, который может раздражать кожу и вызывать головные боли.
5. Цикламен персидский:
По верованиям может негативно влиять на успех человека.
6. Кактус морской еж:
Колючки могут ранить детей. Считается, что истощает энергию человека.
7. Орхидея:
Не рекомендуется ставить в спальню, потому что может вредить энергетике человека.
8. Кливия:
Луковица растения токсична, может вызвать тошноту и рвоту. Не рекомендуется ставить на подоконник, потому что может мешать личной жизни.
Существует множество других комнатных растений, которые, согласно фэн-шуй, приносят положительную энергию и гармонию. К ним относятся бамбук, папоротник, драцена, фикус, спатифиллум и другие.
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