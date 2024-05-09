Изделия из кожи, раковину и не только: что можно очистить оливковым маслом
Уксус и сода – это, несомненно, отличные помощники в уборке и дезинфекции. Однако их абразивные частицы и кислотная природа могут повлечь за собой повреждение деликатных поверхностей.
К счастью, существует экологическая и безопасная альтернатива – оливковое масло. Эта жидкость станет отличным средством для полировки и очистки различных поверхностей в вашем доме.
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Вот несколько примеров использования оливкового масла:
- Нержавеющая сталь: Оливковое масло поможет избавиться от пятен отпечатков пальцев на нержавеющей стали. Просто нанесите немного масла на губку, обработайте поверхность и протрите ее бумажным полотенцем.
- Кожаные изделия: Натрите кожаные изделия оливковым маслом, чтобы увлажнить изношенную кожу и вернуть ей блеск.
- Изделия из чугуна: Нанесите тонкий слой оливкового масла на изделия из чугуна, чтобы предотвратить ржавчину и сохранить посуду.
- Удаление краски и смолы Оливковое масло можно использовать для удаления пятен от краски. Вы также можете соединить оливковое масло с пищевой содой, чтобы удалить тротуарную смолу.
- Освещение раковины: Смешайте лимонный сок и оливковое масло, нанесите смесь на полотенце из микрофибры и протрите раковину из нержавеющей стали. Это поможет вернуть ей блеск и продезинфицировать.
- Следы от маркеров: Смочите ватный тампон в оливковом масле и осторожно протрите следы от маркеров. Затем промойте поверхность влажной тканью.
- Полированная деревянная мебель Смешайте оливковое масло с уксусом, чтобы получить идеальную полироль для древесины.
- Наклейки: Пропитайте оливковым маслом пятно от липкой наклейки, оставьте на несколько минут, затем осторожно оттрите клейкие остатки зубной щеткой или губкой.
- Деревянные разделочные доски: Регулярно смазывайте деревянные доски оливковым маслом, чтобы предотвратить их высыхание и растрескивание. Это поможет питать и защищать древесину.
- Чистые столешницы: Оливковое масло – это отличное средство для очистки и придания блеска столешницам из нержавеющей стали, мрамора или гранита. В отличие от традиционных магазинных средств масло не содержит агрессивных химикатов.
- Деревянная посуда: Смажьте оливковым маслом деревянные кухонные лопатки или ложки, чтобы восстановить их.
Оливковое масло – это натуральный продукт, который не вредит окружающей среде. Она может стать прекрасной альтернативой жестким химическим средствам для чистки и полировки различных поверхностей в вашем доме.
Напомним, мы уже писали, как применять оливковое масло в ежедневном уходе.
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