Изменение аппетита и постоянная усталость: названы симптомы эмоционального выгорания

Эмоциональное выгорание возникает у все большего количества людей. Безумный ритм жизни, погоня за успехом и карьерой истощает. Как выглядят признаки эмоционального выгорания, разбирался UaPortal.

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Признаки эмоционального выгорания

1.Пессимизм и подавленность – вы потеряли веру в себя, перестали искать решение проблем, ничего не хотите.

2.Нежелание общаться – вы стали избегать друзей и громких компаний, даже не хотите разговаривать по телефону.

3. Рассеянность и ухудшение памяти – вы стали все забывать, хотя раньше такой проблемы не было.

4. Бессонница и постоянное чувство усталости – за время сна вы не успеваете отдохнуть, ведь ваша голова постоянно забита тяжелыми размышлениями.

5.Злость и апатия – вы стали очень раздражительны и потеряли интерес к чему-либо.

6. Чувство тревоги и напряжение – вы постоянно переживаете, даже отдыхая.

7. Снижение иммунитета – вы стали чаще болеть и плохо едите.

Если вы заметили у себя хотя бы несколько признаков – пересмотрите свой график, больше отдыхайте, смените обстановку, а еще лучше обратитесь к психологу.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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