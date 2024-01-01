Изменения неизбежны: Почему Пасха 2024 года в Украине будет в другой день

В 2024 году Украина будет праздновать Пасху по новоюлианскому календарю, поскольку с сентября 2023 года дать большинству непереходных православных праздников изменились. Их теперь отмечают 13 дней раньше.

2024 христиане западного обряда (католики) в Украине будут праздновать Пасху 31 марта, а восточного обряда (православные) - 5 мая.

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Дата Пасхи определяется по соотношению лунного и солнечного календарей.

Православные используют юлианский календарь, разработанный в 46 году до нашей эры. По этому календарю Пасха празднуется в воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.

Католики используют григорианский календарь, разработанный в 16 веке. По этому календарю Пасха празднуется в воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия и после дня Пасхи по юлианскому календарю.

Из-за перехода украинских церквей на новоюлианский календарь изменилась и дата Великого поста (40 суток перед Пасхой).

Великий пост 2024 – это величайший пост, который начинается за семь недель до Воскресения Христова. В следующем году он продлится с 18 марта по 4 мая.

Великий пост – один из самых строгих. Он является временем покаяния, размышлений и молитвы. Во время поста верующие воздерживаются от употребления мяса, молока, яиц и рыбы, в том числе в составе различных блюд. Рыба разрешается только на два праздника: Благовещение и Вход Господень в Иерусалим.

Пост – это не только отказ от определенной пищи, но и от всех вредных привычек и веселья. Он есть время, когда человек может очистить свою душу и тело, подготовиться к встрече с Воскресшим Христом.

Предлагаем узнать, какие блюда должны быть на праздничном столе в Пасху.

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