Изменился график магнитных бурь на март: календарь опасных периодов
Понедельник, 11 марта, начался с четырехбалльной магнитной бури. Ее сила достигает оранжевого уровня опасности.
Согласно данным сервиса Meteoagent, 12 и 13 марта магнитная буря упадет до 3 баллов. Ближайшие геомагнитные шторма возможны в конце месяца.
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Магнитные бури сегодня, завтра и до конца марта 2024
Что такое магнитные бури?
Магнитные бури – это возмущение магнитного поля Земли, возникающих в результате воздействия солнечной активности. Когда солнечный ветер, поток заряженных частиц, исходящих от Солнца, сталкивается с магнитосферой Земли, он может деформировать ее и вызвать колебания магнитного поля. Эти колебания и называют магнитными бурями.
Как магнитные бури оказывают влияние на людей?
Воздействие магнитных бурь на людей до конца не изучено, но некоторые исследования показывают, что они могут иметь следующие последствия:
- Ухудшение самочувствия: головные боли, головокружение, тошнота, слабость, раздражительность, нарушение сна.
- Обострение хронических заболеваний: сердечно-сосудистых, респираторных, артритов, мигреней.
- Снижение трудоспособности: ухудшение концентрации внимания, памяти, замедление реакции.
- Повышение риска аварий и травм из-за ухудшения самочувствия и внимания.
Как защитить себя от воздействия магнитных бурь?
Следите за прогнозом магнитных бурь. В дни магнитных бурь:
- Избегайте физических и эмоциональных перегрузок.
- Высыпайтесь.
- Пейте много воды.
- Употребляйте продукты, богатые витаминами и микроэлементами.
- Принимайте контрастный душ.
- Делайте зарядку или легкие упражнения.
- При необходимости принимайте обезболивающие или успокаивающие препараты.
Важно отметить, что не все люди испытывают влияние магнитных бурь. Если вы испытываете ухудшение самочувствия во время магнитных бурь, обратитесь к врачу, чтобы исключить другие причины.
Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.
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