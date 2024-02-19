Изменился прогноз магнитных бурь на конец февраля: когда будет штормить

Сегодня, 19 февраля, на Земле продолжается четырехбалльная магнитная буря оранжевого уровня, которая может оказать негативное влияние на метеозависимых людей. Опасный период будет продолжаться до конца суток.

Уже завтра, 20 февраля, наступит период затишья, который должен растянуться до конца месяца, сообщает Meteoagent. До 29 февраля мощных магнитных бурь не ожидается, хотя прогноз еще может измениться.

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Как улучшить самочувствие во время магнитных бурь

Для лучшего самочувствия в такие опасные дни нужно соблюдать простые правила:

1. Пейте больше чистой воды и травяного/зеленого чая. Постарайтесь отказаться от кофе, алкоголя, сигарет, кальяна.

2. Предпочитайте сезонные овощи, фрукты и зелень, меньше – жареную, острую и жирную пищу.

3. Выбирайте прогулки на свежем воздухе, ходите пешком и занимайтесь спортом.

4. Регулярно проветривайте комнату, а перед сном принимайте контрастный душ.

5. Избегайте стрессов и конфликтов, меньше нервничайте.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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