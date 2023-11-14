Изменяют цвет эмали: 4 продукта, от которых желтеют зубы

Даже если ваша зубная эмаль здорова и гладка, ее цвет может измениться под влиянием различных факторов. Самые известные виновники уже известны – кофе и никотин. Однако не ограничивайтесь только ими, пишет Ukr.Media.

Вот список продуктов, которые могут изменить цвет зубов:

Белое вино

Хотя красное вино известно своей способностью повреждать зубы, белое вино может создавать проблемы. Кислотность напитка оказывает влияние на эмаль, делая ее более чувствительной. Канадский стоматолог Дерек Чанг отмечает, что комбинация спирта, сахара и кислоты в алкогольных напитках может делать зубы менее устойчивыми, влияя и на цвет улыбки, и на их стойкость к бактериям.

Соусы на основе томатов

Соусы из помидоров, как оказывается, являются одной из самых распространенных причин, вызывающих желтизну зубов. Высокая кислотность и наличие пигментов в помидорах могут повредить защитный слой зубов, облегчая проникновение цвета внутрь эмали.

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Экзотические приправы

Первое место в списке занимают карри и другие смеси с куркумой. Куркума, невероятно яркая, может придавать зубам желтый цвет.

Ягоды

Черника и малина, хотя и богатые витаминами и антиоксидантами, могут влиять на белоснежность вашей улыбки из-за высокой пигментации. Стоматолог Дерек Чанг рекомендует избегать полного отказа от ягод, однако после их потребления важно тщательно полоскать рот или еще лучше чистить зубы.

Напомним, мы уже писали, какие продукты помогут похудеть.

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