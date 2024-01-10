Українська
Наука

Израильские военные случайно наткнулись на ценный артефакт, когда патрулировали зону возле Сектора Газы (фото)

Былим Елена

Израильские военные случайно наткнулись на ценный артефакт, когда патрулировали зону возле Сектора Газы (фото)

Два израильских солдата резерва, служивших на военной базе в Негеве, обнаружили византийские артефакты: ступку и толкучи, а также масляную лампу.

Ступка и толкушки, которые, как считают, были использованы для перемола зерна и других сухих продуктов, датируются византийским периодом, что длился с 313 по 636 год нашей эры, пишет Jewish News Syndicate.

Читайте также: Расшифрована таинственная надпись на древнем сфинксе (фото)

Масляная лампа, которая, как полагают, была использована для освещения, также датируется византийским периодом.

Находку сделали солдаты Натаниэль Мельхиор и Алон Сегев, служащие в 404-м батальоне 282-й артиллерийской бригады "Голан" Армии обороны Израиля.

"Во время одной из наших прогулок по полю я наткнулся на лежащую вверх ногами глиняную посуду, и ее круглая форма меня привлекла", — сказал Мельхиор.

Эта посуда была покрыта грязью, поэтому солдат почистил ее и, поняв, о чем идет речь, позвонил в Управление древностей.

Археолог Управления древностей Сари Тал идентифицировал артефакты как ступку и толкучи, а также масляную лампу византийского периода.

Напомним, в Италии обнаружили роскошно украшенные гробницы 2 и 4 века нашей эры.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!

НаукаФотоИзраиль