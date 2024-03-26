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К основному блюду или на перекус: как приготовить творожные булочки за 15 минут

Игорь Романько

Как сделать творожные булки за 15 минут

Устали от магазинных полуфабрикатов? Хотите обрадовать близких аппетитными и свежими булочками, но не хватает времени? Не беда! Этот рецепт создан именно для вас.

Благодаря ему вы сможете приготовить невероятно рыхлые и мягкие булочки всего за 15 минут! Рецептом поделились на сайте patrioty.org.

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Ингредиенты:

  • Сыр – 250 г
  • Мука – 250 г
  • Молоко – 2 ст. л.
  • Сахар – 5 ст. л.
  • Яйца – 2 шт.
  • Соль
  • Ванилин – 2 г
  • Разрыхлитель – 12 г

Приготовление:

  1. Смешайте яйца с сахаром, солью и ванилином.
  2. Добавьте творог и тщательно перемешайте.
  3. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем.
  4. Замесите мягкое тесто, немного липнущее к рукам.
  5. Сформируйте булочки.
  6. Выложите их на противень и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 12 минут.
  7. Достаньте булочки, смажьте молоком и посыпьте сахаром.
  8. Выпекайте еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Совет:

  • К тесту можно добавить изюм, цукаты или орехи.
  • Вместо молока можно использовать сливки.
  • Булочки можно есть как сладкими, так и солеными.

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