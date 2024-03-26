К основному блюду или на перекус: как приготовить творожные булочки за 15 минут
Как сделать творожные булки за 15 минут
Устали от магазинных полуфабрикатов? Хотите обрадовать близких аппетитными и свежими булочками, но не хватает времени? Не беда! Этот рецепт создан именно для вас.
Благодаря ему вы сможете приготовить невероятно рыхлые и мягкие булочки всего за 15 минут! Рецептом поделились на сайте patrioty.org.
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Ингредиенты:
- Сыр – 250 г
- Мука – 250 г
- Молоко – 2 ст. л.
- Сахар – 5 ст. л.
- Яйца – 2 шт.
- Соль
- Ванилин – 2 г
- Разрыхлитель – 12 г
Приготовление:
- Смешайте яйца с сахаром, солью и ванилином.
- Добавьте творог и тщательно перемешайте.
- Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем.
- Замесите мягкое тесто, немного липнущее к рукам.
- Сформируйте булочки.
- Выложите их на противень и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 12 минут.
- Достаньте булочки, смажьте молоком и посыпьте сахаром.
- Выпекайте еще 5 минут.
Приятного аппетита!
Совет:
- К тесту можно добавить изюм, цукаты или орехи.
- Вместо молока можно использовать сливки.
- Булочки можно есть как сладкими, так и солеными.
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