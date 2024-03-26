К основному блюду или на перекус: как приготовить творожные булочки за 15 минут

Как сделать творожные булки за 15 минут

Устали от магазинных полуфабрикатов? Хотите обрадовать близких аппетитными и свежими булочками, но не хватает времени? Не беда! Этот рецепт создан именно для вас.

Благодаря ему вы сможете приготовить невероятно рыхлые и мягкие булочки всего за 15 минут! Рецептом поделились на сайте patrioty.org.

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Ингредиенты:

Сыр – 250 г

Мука – 250 г

Молоко – 2 ст. л.

Сахар – 5 ст. л.

Яйца – 2 шт.

Соль

Ванилин – 2 г

Разрыхлитель – 12 г

Приготовление:

Смешайте яйца с сахаром, солью и ванилином. Добавьте творог и тщательно перемешайте. Постепенно введите просеянную муку с разрыхлителем. Замесите мягкое тесто, немного липнущее к рукам. Сформируйте булочки. Выложите их на противень и поставьте в разогретую до 190°C духовку на 12 минут. Достаньте булочки, смажьте молоком и посыпьте сахаром. Выпекайте еще 5 минут.

Приятного аппетита!

Совет:

К тесту можно добавить изюм, цукаты или орехи.

Вместо молока можно использовать сливки.

Булочки можно есть как сладкими, так и солеными.

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