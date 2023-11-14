К плохим новостям: Почему нельзя вешать полотенце на дверь

Полотенце – неотъемлемая часть дома, находящего свое применение как на кухне, так и в ванной комнате. Он предназначен для вытирания рук, тела и посуды. В ассортименте каждого хозяина встречаются полотенца разных размеров и назначений, выбранные в соответствии с интерьером и личными предпочтениями.

Многие люди, узнав о приметах, связанных с полотенцами, верят в их эффективность, пишет ukr.media. Такие лица избегают вешания полотенец на двери и вытирания пола этими предметами, чтобы избежать несчастья в доме. Хотя вероятность подлинного действия таких примет трудно проверить, некоторые люди предпочитают быть перепуганы, чем испытать судьбу.

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Согласно народной примете, если полотенце упало, это может сигнализировать о поступлении плохих новостей или приятного человека в гости. Чтобы избежать этого, следует сразу поднять упавшее полотенце и перевесить его. Это заходит как средство перестрахования от отрицательных событий.

Есть примета, что мытье полов старым полотенцем может привести к неудачам и потере здоровья или близкого человека. Такие поступки могут ассоциироваться со злом, и лучше избегать их. Вместо этого рекомендуется использовать специальные насадки на швабру для мытья полов.

Считается, что вешать белое полотенце на дверь – это несчастливая примета, поскольку это может ассоциироваться с потерей кого-то близкого. Поэтому важно избегать вешания полотенец на дверь и использовать для сушки только сушилки.

По поверьям, каждый человек в семье должен иметь свое личное полотенце. Это может помочь избежать ссор и конфликтов. Купите комплекты полотенец разных цветов, чтобы каждый имел свое уникальное полотенце. По примете, чужие полотенца не следует брать во избежание возможных проблем в отношениях.

Хотя некоторые могут воспринимать приметы как суеверия, они являются частью культурного наследия и могут добавить колорит в быт.

Напомним, мы уже писали, какие приметы о деньгах действительно работают.

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