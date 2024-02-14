К Земле летит 'астероид-убийца' размером в три футбольных поля

14 февраля 2024 года, в День святого Валентина, астероид BR4 2024 пронесется мимо Земли на рекордно близком расстоянии.

Это будет ближайшее прохождение опасного космического объекта к нашей планете за последние 120 лет. Астероид BR4 2024 года был обнаружен на расстоянии 12 миллионов километров от Земли, пишет Daily Star.

Читайте также: Ученые заявили, что Земля уже имеет средство для защиты от астероидов-убийц

По прогнозам, 14 февраля его расстояние до Земли сократится до 4,2 миллиона километров. Это гораздо ближе, чем любой другой опасный космический объект за последние десятилетия.

Астероид BR4 2024 имеет длину около 300 метров, что относит его к категории астероидов-убийц городов.

Несмотря на то, что астероиды считаются опасными, если приближаются на расстояние менее 7,5 миллиона километров и имеют ширину более 100 метров, BR4 2024 пока не подпадает под эти параметры.

NASA активно отслеживает астероид, собирая данные и проводя предварительный анализ его траектории.

Пока нет подтвержденной яркости астероида, однако ресурс VirtualTelescope опубликовал яркое пятно, указывающее на наличие объекта.

Хотя близкое прохождение BR4 2024 не представляет угрозы в настоящее время, NASA продолжит мониторинг и расчеты для обеспечения безопасности в будущем.

Ранее ученые предположили, что астероиды могут содержать неизвестные элементы вне Периодической таблицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!