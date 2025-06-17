Качественные и недорогие: названы топ кроссоверов с демократическим ценником

Сегодня большинство автопроизводителей активно выпускают кроссоверы, однако не все модели заслуживают внимания потенциальных покупателей. Данные авто могут стать успешным выбором для широкого круга водителей.

Об этом пишет MarketWatch. В этом списке лидирует Honda CR-V в 2018 году. Эксперты отметили ее практичный салон, приятную управляемость и наличие многочисленных стандартных систем безопасности. Они также посоветовали обращать внимание на средние комплектации, часто оснащенные полным приводом и всем необходимым оборудованием для комфортного пользования.

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Кроме Honda, в рейтинг вошли и другие популярные модели, в частности Toyota RAV4 (2018), Mazda CX-5 (2020), Subaru Forester (2019), Шевроле Equinox (2021), GMC Terrain (2020), Niundai Tucson (2001). (2019) и Ford Escape (2021). Эти авто отличаются надежностью, удобством в эксплуатации и адекватной ценой на вторичном рынке.

Напомним, ранее мы рассказывали, кого из украинских водителей не имеют права штрафовать за езду без прав.

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