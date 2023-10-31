Как активированный уголь может помочь в уходе за кожей: секреты красоты кореянок
Активированный уголь – полезный ингредиент для домашних бьюти-процедур, который стал популярным в мире корейской косметики. Этот "санитар кожи" способен отмывать загрязнения, жир и остатки макияжа, оказывая антибактериальный эффект. Это особенно полезно для людей с жирной, проблемной или комбинированной кожей.
Активированные угли взаимодействуют с молекулами грязи, жира и остатков косметических средств, впитывая их с поверхности кожи. Результат – чистая и свежая кожа, пишет mixnews.lv.
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Маска с медом и алоэ
- Возьмите две таблетки активированного угля, раздробите их и смешайте с чайной ложкой воды, подождите, пока смесь начнет пузыриться.
- Добавьте чайную ложку меда и алоэ сока к смеси.
- Тщательно перемешайте и нанесите на вымытое лицо.
- Держите маску в течение 30 минут, затем смойте теплой водой.
Маска с желатином
Желатиновая маска с активированным углем идеально подходит для очистки пор и контроля над избытком жира на лице.
- Измельчите одну таблетку активированного угля до получения порошка.
- Растворите одну ложку желатина в 20 г теплой воды.
- Добавьте полученный угольный порошок в растворенный желатин и тщательно перемешайте.
- Нанесите маску на лицо и подождите 20-30 минут, пока она не станет пленкой.
- Затем осторожно снимите маску и умойтесь прохладной водой.
Отбеливающая маска
Эта маска поможет вам отбелить кожу и уменьшить пигментные пятна.
- Смешайте 2 столовых ложки йогурта (или другой молочный продукт, такой как кефир или сметана), 25 г порошка активированного угля и 5-10 мл сока лимона.
- Нанесите смесь на лицо и подождите 10 минут, затем смойте.
Специалисты рекомендуют использовать такие маски не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы добиться наилучших результатов для вашей кожи.
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