Как активированный уголь может помочь в уходе за кожей: секреты красоты кореянок

Как использовать активированный уголь в косметических целях

Активированный уголь – полезный ингредиент для домашних бьюти-процедур, который стал популярным в мире корейской косметики. Этот "санитар кожи" способен отмывать загрязнения, жир и остатки макияжа, оказывая антибактериальный эффект. Это особенно полезно для людей с жирной, проблемной или комбинированной кожей.

Активированные угли взаимодействуют с молекулами грязи, жира и остатков косметических средств, впитывая их с поверхности кожи. Результат – чистая и свежая кожа, пишет mixnews.lv.

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Маска с медом и алоэ

Возьмите две таблетки активированного угля, раздробите их и смешайте с чайной ложкой воды, подождите, пока смесь начнет пузыриться. Добавьте чайную ложку меда и алоэ сока к смеси. Тщательно перемешайте и нанесите на вымытое лицо. Держите маску в течение 30 минут, затем смойте теплой водой.

Маска с желатином

Желатиновая маска с активированным углем идеально подходит для очистки пор и контроля над избытком жира на лице.

Измельчите одну таблетку активированного угля до получения порошка. Растворите одну ложку желатина в 20 г теплой воды. Добавьте полученный угольный порошок в растворенный желатин и тщательно перемешайте. Нанесите маску на лицо и подождите 20-30 минут, пока она не станет пленкой. Затем осторожно снимите маску и умойтесь прохладной водой.

Отбеливающая маска

Эта маска поможет вам отбелить кожу и уменьшить пигментные пятна.

Смешайте 2 столовых ложки йогурта (или другой молочный продукт, такой как кефир или сметана), 25 г порошка активированного угля и 5-10 мл сока лимона. Нанесите смесь на лицо и подождите 10 минут, затем смойте.

Специалисты рекомендуют использовать такие маски не чаще одного-двух раз в неделю, чтобы добиться наилучших результатов для вашей кожи.

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