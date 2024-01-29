Как без химии убрать плесень, которая въелась в швы между плиткой: три лучших решения

Ванная комната – это самое влажное помещение в доме, поэтому не удивительно, что именно здесь плесень появляется чаще всего. Черное пятно на швах плитки не только портит внешний вид ванной комнаты, но и может быть опасным для здоровья.

Чтобы избавиться от плесени, необязательно вызывать специалиста. С этой задачей можно справиться самостоятельно, используя подручные средства, заверили эксперты из SantePlusMag.

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1. Средство для мытья посуды

Это самый простой и доступный способ удаления плесени. Смешайте в миске теплую воду и столовую ложку жидкости для мытья посуды. С помощью использованной зубной щетки нанесите раствор на черные швы. Через 15–20 минут смойте все водой.

2. Пищевая сода, перекись водорода и мыло для посуды

Этот метод более эффективен, чем первый. Смешайте 1/2 стакана пищевой соды, 1/4 стакана перекиси водорода и 1 чайную ложку мыльного средства. Получившуюся пасту нанесите на швы и оставьте на 20 минут. Затем смойте пасту водой и просушите швы феном.

3. Лимон

Лимонный сок обладает антисептическими свойствами, поэтому он также эффективен в борьбе с плесенью. Смешайте сок двух лимонов из 1/2 стакана теплой воды. С помощью губки нанесите раствор на швы и оставьте на 30 минут. Затем смойте все водой.

Чтобы плесень не появлялась снова, важно регулярно проветривать ванную после каждого приема душа. Если у вас есть окно, открывайте его каждый раз при использовании ванной комнаты. Если окна отсутствуют, установите вентилятор или вытяжку.

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