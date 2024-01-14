Как бороться с долгоносиками в муке: советы хозяек

Долгоносики – это распространенные кухонные вредители, которые могут доставить немало хлопот. Они быстро размножаются и могут испортить продукты.

Об этом пишет Shuba.

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Чтобы избежать появления долгоносиков, важно соблюдать правила хранения муки:

Храните муку в герметичной таре. Это поможет предотвратить попадание насекомых в муку.

Часто проверяйте муку на наличие длинноносиков. Если вы заметили насекомых, немедленно выбрасывайте муку.

Поддерживайте чистоту в амбаре и кухонных шкафах. Долгоносики любят темные и влажные места, потому важно поддерживать чистоту в этих местах.

Если вы уже обнаружили долгоносиков в муке, есть несколько способов избавиться от них:

Прогреть муку в духовке. Долгоносики погибают при температуре выше 50 градусов Цельсия. Прогрейте муку в духовке в течение 30 минут при температуре 60-70 градусов Цельсия.

Заморозить муку. Долгоносики погибают при температуре ниже 0 градусов Цельсия. Заморозьте муку в морозильной камере в течение 4-5 дней.

Напомним, мы уже писали, как правильно хранить крупы, чтобы не завелись насекомые.

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