Как бороться с пожелтением фиалки: действенный метод

Фиалки достаточно требовательны в уходе, поэтому цветоводы часто сталкиваются с проблемой пожелтения листьев и опадания цветов. Чтобы избежать этого, важно соблюдать правила ухода и избегать распространенных ошибок, пишет prostoway.

Одной из наиболее распространенных ошибок является недостаточный уровень влажности почвы и воздуха. Лучше иметь на подоконнике мисочку или баночку с водой, чтобы обеспечить необходимый уровень влажности и регулярно поливать цветок.

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Если фиалки будут стоять на протяжении, это также может привести к пожелтению, поскольку составляет для них стресс.

Что касается ошибок, связанных с освещением, то следует выделить чрезмерное влияние как солнечного, так и искусственного света. Яркий свет во всех его формах может быть вреден для этого комнатного растения. Рекомендуется установить специальную пленку на окно, чтобы защитить фиалку от прямых солнечных лучей и избежать ожогов листьев и цветов.

Напомним, мы уже писали, какие комнатные растения возвращают благополучие.

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