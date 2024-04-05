Как борщ сделать anti-age блюдом: простые советы

Обычный борщ может стать на 100% anti-age блюдом, если следовать простым советам:

~ использовать вместо мяса красную фасоль.

~ добавить в конце приготовления в кастрюлю с борщом стакан свекольного фреша.

~ использовать в приготовлении побольше органической томатной пасты (у меня идет 1 литр на большую кастрюлю).

Сейчас обьясню, что это нам дает.

Свекольный фреш обладает мощным очищающим действием, отлично "чистит" желчевыводящую систему и кишечник, имеет противовоспалительное, противомикробное, гепатопротекторное действие, предупреждает образование камней в почках.

Свекольный бетаин – вещество, которое улучшает функции детоксикации печени, а также снижает в крови уровень аминокислоты гомоцистеина и тем самым прелупреждает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и атеросклероза.

Антоцианы, которые придают свекле яркий цвет, относятся к группе антиоксидантов и кроме защиты от повреждения клеток свободными радикалами укрепляют стенки капилляров, а также снижают спазм сосудов.

Свекла имеет богатый минеральный состав – она лидер по содержанию железа среди овощей! Кроме того в ней много меди, калия и магния. При анемии – едим борщ.

Отдельный детокс-лайфхак для продвинутых зожников

~ 20-30 мл свекольного фреша добавляем к себе в тарелку с борщом и дальше.. интенсивно "чистимся")) Если попробуете, поделитесь потом ощущениями

Ликопин в томатах - еще один сильнейший антиоксидант, который не разрушается при термообработке. Более того, усвояемость ликопина значительно возрастает, когда мы едим именно томатную пасту, так как вещество становится более концентрированным.

Еще лучше возрастает биодоступность ликопина при добавлении жиров. Поэтому даже полезно в борщец добавить поджаренный лучок с морковью на оливковом масле🤌

Красная фасоль является богатым источником железа, витаминов группы В и резистентного крахмала. Исследования показывают, что черная и красная фасоль особенно благотворно влияют на углеводный обмен и показаны при инсулинорезистентности.

Для пущего anti-age эффекта обязательно едим борщец с хреном и луком вприкусу – горечи стимулируют желчеотделение и улучшают процессы детоксикации в печени.