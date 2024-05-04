Как быстро и без мороки стерилизовать банки: советы хозяек
С наступлением сезона заготовок многие хозяйки сталкиваются с вопросом, как быстро и эффективно простерилизовать банки. Существует несколько простых и проверенных методов, которые помогут сохранить ваши заготовки на долгую зиму. Они не займут много времени. Эти советы особенно пригодятся новичкам. Об этом пишет Главред.
Стерилизация на пару:
- Заполните кастрюлю водой на треть объема.
- Доведите воду до кипения.
- Поставьте в кастрюлю решетку или дуршлаг так, чтобы дно банок не касалось воды.
- Поставьте банки горлышком вниз на решетку.
- Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут (время зависит от их объема).
- Осторожно извлеките банки из кастрюли с помощью щипцов или полотенца.
Стерилизация в духовке:
- Вымойте банки с моющим средством.
- Поставьте банки горлышком вниз на противень.
- Разогрейте духовой шкаф до 150°C.
- Стерилизуйте банки в течение 15–20 минут.
- Выключите духовку и оставьте банки остывать внутри.
Стерилизация в микроволновке:
- Налейте в каждую банку немного воды (2-3 столовых ложки).
- Поставьте банки в микроволновку.
- Включите микроволновку на максимальную мощность.
- Стерилизуйте банки в течение 5-7 минут (время зависит от их объема).
- Осторожно извлеките банки из микроволновки с помощью щипцов.
Стерилизация в мультиварке:
- Налейте в чашу мультиварки 1 литр воды.
- Установите решетку в чашу мультиварки.
- Поставьте банки горлышком вниз на решетку.
- Закройте крышку мультиварки.
- Включите режим "Варка на пару".
- Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут.
Стерилизация в посудомоечной машине:
- Поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх.
- Выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).
- Запустите посудомоечную машину.
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Советы:
- Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с моющим средством.
- Используйте только целые банки без трещин и сколов.
- Не ставьте в духовку или микроволновку банки с металлическими крышками.
- Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновки.
Какой способ выбрать?
Выбор метода стерилизации зависит от ваших личных предпочтений и доступных ресурсов. Все 5 способов просты, быстры и эффективны. Экспериментируйте и найдите метод, который вам больше всего нравится!
Напомним, мы уже писали, как стерилизовать банки для консервации всего через 4 минуты.
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