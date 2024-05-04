Как быстро и без мороки стерилизовать банки: советы хозяек

С наступлением сезона заготовок многие хозяйки сталкиваются с вопросом, как быстро и эффективно простерилизовать банки. Существует несколько простых и проверенных методов, которые помогут сохранить ваши заготовки на долгую зиму. Они не займут много времени. Эти советы особенно пригодятся новичкам. Об этом пишет Главред.

Стерилизация на пару:

Заполните кастрюлю водой на треть объема.

Доведите воду до кипения.

Поставьте в кастрюлю решетку или дуршлаг так, чтобы дно банок не касалось воды.

Поставьте банки горлышком вниз на решетку.

Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут (время зависит от их объема).

Осторожно извлеките банки из кастрюли с помощью щипцов или полотенца.

Стерилизация в духовке:

Вымойте банки с моющим средством.

Поставьте банки горлышком вниз на противень.

Разогрейте духовой шкаф до 150°C.

Стерилизуйте банки в течение 15–20 минут.

Выключите духовку и оставьте банки остывать внутри.

Стерилизация в микроволновке:

Налейте в каждую банку немного воды (2-3 столовых ложки).

Поставьте банки в микроволновку.

Включите микроволновку на максимальную мощность.

Стерилизуйте банки в течение 5-7 минут (время зависит от их объема).

Осторожно извлеките банки из микроволновки с помощью щипцов.

Стерилизация в мультиварке:

Налейте в чашу мультиварки 1 литр воды.

Установите решетку в чашу мультиварки.

Поставьте банки горлышком вниз на решетку.

Закройте крышку мультиварки.

Включите режим "Варка на пару".

Стерилизуйте банки в течение 10-15 минут.

Стерилизация в посудомоечной машине:

Поставьте банки в посудомоечную машину горлышком вверх.

Выберите режим мойки с высокой температурой (не менее 70°C).

Запустите посудомоечную машину.

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Советы:

Перед стерилизацией тщательно вымойте банки с моющим средством.

Используйте только целые банки без трещин и сколов.

Не ставьте в духовку или микроволновку банки с металлическими крышками.

Осторожно извлекайте горячие банки из кастрюли, духовки или микроволновки.

Какой способ выбрать?

Выбор метода стерилизации зависит от ваших личных предпочтений и доступных ресурсов. Все 5 способов просты, быстры и эффективны. Экспериментируйте и найдите метод, который вам больше всего нравится!

Напомним, мы уже писали, как стерилизовать банки для консервации всего через 4 минуты.

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